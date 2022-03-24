НАТО разместит 4 боевые группы на восточном фланге. Об этом генсек сообщил на брифинге по итогам саммита, пишет 24 канал.

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В каких странах разместят войска

Румынии,

Болгарии,

Словакии,

Венгрии.

Боевые группы разместят в дополнение к тем, что существуют в Польше и странах Балтии. Так у нас будет 8 боевых групп от Балтийского моря до Черного,

– сказал Столтенберг.

Он добавил, что по всей Европе сейчас есть 100 тысяч американских военных. В то же время совместные межнациональные силы НАТО составляют 40 тысяч, больше всего их – на восточном фланге.

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