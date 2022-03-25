Об этом сообщил президент Турции по возвращении из Брюсселя, где принял участие во внеочередном саммите НАТО.
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По словам Эрдогана, сначала Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский стал заявлять о возможности отказа.
Другой пункт касается принятия русского языка в Украине как официального. Зеленский согласился с этим. На русском языке и так говорят на территории всей Украины. В этом плане проблем нет,
– сказал глава турецкого государства.
Еще одна важная тема, которую обсуждают стороны, – "демилитаризация" Украины. В то же время Эрдоган заявил, что о полном разоружении не говорится.
"Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала положительный подход и в этом отношении", – продолжил Эрдоган.
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В каких вопросах нет консенсуса
Однако консенсуса, по словам президента Турции, все еще нет относительно Крыма и Донбасса. Владимир Зеленский предложил провести референдум по поводу Донбасса.
Относительно Крыма Турция изначально открыто и четко выступила против оккупации полуострова, отметил Эрдоган. Глава турецкого государства уточнил, что лично озвучивал позицию Анкары по этому вопросу на любых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу в переговорах: смотрите видео