Про це повідомив президент Туреччини після повернення з Брюсселя, де взяв участь у позачерговому саміті НАТО.
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За словами Ердогана, спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом президент України Володимир Зеленський почав заявляти про можливість відмови.
Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився з цим. Російською мовою і так говорять на території всієї України. У цьому плані проблем немає,
– сказав глава турецької держави.
Ще одна важлива тема, яку обговорюють сторони, – "демілітаризації" України. Водночас Ердоган заявив, що про повне роззброєння не мовиться.
"Четвертий пункт переговорів стосується колективної безпеки. Україна продемонструвала позитивний підхід і щодо цього", – продовжив Ердоган.
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В яких питаннях немає консенсусу
Проте, консенсусу, за словами президента Туреччини, все ще немає щодо Криму та Донбасу. Володимир Зеленський запропонував провести референдум щодо Донбасу.
Щодо Криму, Туреччина від початку відкрито і чітко виступила проти окупації півострова, зазначив Ердоган. Глава турецької держави уточнив, що особисто озвучував позицію Анкари з цього питання на кожних переговорах із російським колегою Володимиром Путіним.
Україна це спростовує
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Кулеба додав, що загалом класифікація ключових тем переговорів на 4 або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.
Кулеба констатував, що переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Україна наполягає на:
- припиненні вогню,
- гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.
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