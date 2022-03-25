Про це у коментарі журналістам сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавню заяву Ердогана.

Більше про це Ердоган заявив, що Україна та Росія близькі до консенсусу по більшості пунктів переговорів

Україна не має консенсусу з Росією

Перш за все, Кулеба подякував турецькій стороні і окремо президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України.

Водночас важливо об'єктивно оцінювати ситуацію. Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська,

– наголосив український міністр.

Він додав, що загалом класифікація ключових тем переговорів на 4 або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.

Переговорний процес йде надзвичайно важко

Кулеба констатував, що переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Україна наполягає на:

припиненні вогню,

гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.

"Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках", – наголосив Кулеба.

Він також нагадав, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах.

Що раніше сказав Ердоган

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що Україна та Росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу. Він сказав, що наша країна нібито готова відмовитися від членства в НАТО, зробити російську мову другою офіційною, а також погоджується на "демілітаризацію".