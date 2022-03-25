Об этом в комментарии журналистам сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление Эрдогана.

Более об этом Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по большинству пунктов переговоров.

Украина не имеет консенсуса с Россией

Прежде всего, Кулеба поблагодарил турецкую сторону и отдельно президента Эрдогана за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.

В то же время важно объективно оценивать ситуацию. Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский,

– подчеркнул украинский министр.

Он добавил, что в целом классификация ключевых тем переговоров на 4 или иное количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

Переговорный процесс идет очень тяжело

Кулеба констатировал, что переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается.

прекращении огня,

гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

"Украина будет продолжать диалог с Турцией и всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках", – подчеркнул Кулеба.

Он также напомнил, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины – не менее важные факторы, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах.

Что раньше сказал Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса. Он сказал, что наша страна якобы готова отказаться от членства в НАТО, сделать русский язык вторым официальным, а также соглашается на "демилитаризацию".