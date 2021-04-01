Еротичні фантазії нардепів та курйози в Раді: з чого найбільше кепкували українці

Які б сумні та суперечливі новини не з'являлись, все ж сьогодні 1 квітня. Поглянути з гумором можна, наприклад, на тих самих політиків та чиновників.

Незручні моменти, незграбні дії та вислови відбувалися протягом року ледь не з усіма. Кумедні моменти політиків – читайте далі.

Цікаво Корабельна сосна, Аваков-янгол і вбита Еріка: що ви знаєте про курйози політиків – тест

Найбільше іронізували зі слів Зеленського та Порошенка

З приходом до влади Володимира Зеленського, в минулому – професійного коміка, найбільше уваги й кепкувань дістається саме йому. За 2 роки на посаді його сценічні звички нікуди не зникли.

Регулярно відсипають іронічної критики й попереднику Зеленського – п'ятому президенту Петрові Порошенку. Особливо йому дісталось за, м'яко кажучи, недипломатичну оцінку індійській вакцині, яку завезли в Україну.

До теми Уже не гі*но: Порошенко закликав українців вакцинуватися

За декілька днів після того, як перша партія вакцини з Індії Covishield прибула в Україну, Порошенко під час погоджувальної ради у парламенті назвав її "гі*ном". Ці слова начебто сказав лікар, з яким він спілкувався.

Порошенко про якість вакцини, яку привезли в Україну: відео

У Раді загорілася система для голосування

Влаштувати цирк наші політики вміють навіть навколо зовсім несмішних речей. Наприклад, коли від напруженої атмосфери у сесійній залі Верховної Ради, чи-то від технічної несправності не витримала й загорілась система для голосування.

На щастя, її встигли швидко загасити, але інцидент ще довго обговорювали в мережі.

У Раді загорівся пульт для голосування: дивіться відео

Одяг політиків

Окремим об'єктом кепкувань є одяг політків. Міністра охорони здоров'я Максима Степанова тролили за брендову куртку за суму, яку більшості громадян навіть важко уявити – 620 тисяч гривень.



Степанов у брендовій куртці / Фото 061.ua

Відзначився і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Той хизувався кросівками нібито за 4 з половиною тисячі євро. Хоча і перший і другий – інформацією про ціну їх вбрання вперто називали фейком.

До теми Повний абсурд, – Степанов відреагував на чутки про свою куртку за 620 тисяч гривень

Колісник порадила тікати з країни

Народна депутатка від "Слуг народу" Анна Колісник стала приводом для глузувань, коли прямісінько в сесійній залі під час виступу головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака листувалась з користувачем, на ім'я Стас, і давала йому непатріотичні поради.

Колісник у листуванні написала, що "потрібно валити із цієї країни". Потім вона написала пояснення, що насправді йдеться про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім.



Листування Колісник / Фото Bukvy

Тема сексу у політиків

Фалоімітатор Єременко

Болючою виявилась для українських високопосадовців тема сексу. Речниці голови ЦВК Анжелі Єременко довелось звільнитись після того, як її зацькували за приватний допис у фейсбуці про зламаний фалоімітатор.

Колишньому міністру економіки Тимофію Милованову, тепер – раднику голови Офісу Президента довелось навіть цю пікантну тему коментувати навіть в телеефірі.

Ілля Кива та нецензурщина

А от що нормальним точно не назвеш – так це чи то еротичні фантазії, чи то нецензурну лайку нардепа ОПЗЖ Іллі Киви. Він не поладнав з журналістом Bihus.info, з яким вступив у перепалку через незручні запитання. А самого Дениса Бігуса Кива назвав "гомосексуалістом і пі*арасом".

До теми Нардеп Ілля Кива назвав журналіста пі*арасом та порадив засунути довідки в одне місце: відео 18+

Спроби журналіста Данила Мокрика поставити кілька запитань у межах свого розслідування Іллі Киві завершилась бурхливою реакцією останнього. Усі докази та довідки від СБУ політик запропонував "засунути йому в ср**у".

Марченко та череп

Дружина глави партії Медведчука Оксана Марченко здивувала публіку не лише пафосними претензіями на політику, а й захопленням черепами.

Марченко цілує череп: дивіться відео:

Путін ображається на Байдена

Все складно з почуттям гумору і їхнього російського кума. Президент США Джо Байден назвав главу Кремля Володимира Путіна вбивцею і зауважив, що він заплатить за свої дії.

Зовсім не довго думав над відповіддю своєму заокеанському колезі Джо Байдену російський презент Володимир Путін, якщо взагалі думав, коли сказав Байдену, що "хто обзивається – так і називається".

Більше Хто обзивається – так сам називається, – Путін відповів Байдену