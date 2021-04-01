Корабельна сосна, Аваков-янгол і вбита Еріка: що ви знаєте про курйози політиків – тест
Давно не секрет: сміх продовжує життя. Українські діячі настільки турбуються про свій народ, що регулярно стають героями комедійних історій. До Дня сміху ми підготували тест про головні курйози наших політиків.
Джерело:24 канал
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Що про це все кажуть у світі
(Обережно, спойлери!)
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