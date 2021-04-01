Корабельная сосна, Аваков-ангел и убитая Эрика: что вы знаете о курьезах политиков – тест
Давно не секрет: смех продлевает жизнь. Украинские деятели настолько беспокоятся о своем народе, что регулярно становятся героями комедийных историй. Ко Дню смеха мы подготовили тест о главных курьезах наших политиков.
Источник:24 канал
Пока ждете своей очереди на вакцинацию – прививайтесь юмором. Сегодня поговорим о самогонке, совместном сексе и корабельной сосне.
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(Осторожно, спойлеры!)
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