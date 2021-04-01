Давно не секрет: смех продлевает жизнь. Украинские деятели настолько беспокоятся о своем народе, что регулярно становятся героями комедийных историй. Ко Дню смеха мы подготовили тест о главных курьезах наших политиков.

Пока ждете своей очереди на вакцинацию – прививайтесь юмором. Сегодня поговорим о самогонке, совместном сексе и корабельной сосне.

Актуально Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем

P. S. Заберите от экранов своих собак. Мы предупреждали.

Что об этом все говорят в мире

(Осторожно, спойлеры!)

В Marvel заявили о начале работы над сагой "Скотиняки". Это будет спин-оф "Мстителей". На главную роль предлагал свою кандидатуру Роберт Дауни (младший) и Крис Хемсворт. Однако им уже отказали. Marvel Studios надеется, что в ленте все-таки согласится сняться Олег Ляшко.

Уже в мае Chanel представит коллекцию нарядов для успешных женщин "Корабельная сосна". Все прибыли перечислят в фонд борьбы с сексизмом.

В небесной канцелярии заявили, что не слышали об ангеле Арсене Авакове.

Туроператоры снизили цены на путешествия в Луцкую область.

В ВОЗ пригласили Жана Беленюка принять участие в исследованиях относительно происхождения COVID-19. Специалисты подчеркнули: им не хватало в команде столь совершенного обоняния.

Эрика вышла на связь и заявила, что она – жива.

Земля готовится к официальному визиту Виталия Кличко.