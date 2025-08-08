Американський мільйонер Ешер Воткінс загинув під час полювання в південноафриканській провінції Лімпопо. Його розтоптав буйвол.

Що відомо про загибель американського мільйонера?

Нещасний випадок на полюванні коштував життя 52-річному американському мільйонеру Ешеру Воткінсу.

Воткінс захоплювався полюванням на великих звірів і витратив майже 10 тисяч доларів на поїздку до південноафриканської провінції Лімпопо. Разом із ним до Африки приїхали його мати, вітчим і брат, які відпочивали на турбазі, доки мільйонер стежив за здобиччю.

Під час спроби підстрелити великого буйвола вагою близько 1,3 тонни, тварина помітила чоловіка та кинулася на нього зі швидкістю 55 кілометрів на годину і розтоптала.

Врятувати мільйонера не вдалося.

