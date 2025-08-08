Американский миллионер погиб после нападения буйвола во время охоты в Африке
- Эшер Уоткинс, американский миллионер, погиб во время охоты в провинции Лимпопо, Южная Африка, от нападения буйвола.
- Буйвол весом примерно 1,3 тонны атаковал Уоткинса со скоростью 55 км/ч, в результате чего его не удалось спасти.
Американский миллионер Эшер Уоткинс погиб во время охоты в южноафриканской провинции Лимпопо. Его растоптал буйвол.
Что известно о гибели американского миллионера?
Несчастный случай на охоте стоил жизни 52-летнему американскому миллионеру Эшеру Уоткинсу.
Уоткинс увлекался охотой на крупных зверей и потратил почти 10 тысяч долларов на поездку в южноафриканскую провинцию Лимпопо. Вместе с ним в Африку приехали его мать, отчим и брат, которые отдыхали на турбазе, пока миллионер следил за добычей.
При попытке подстрелить большого буйвола весом около 1,3 тонны, животное заметило мужчину и бросилось на него со скоростью 55 километров в час и растоптало.
Спасти миллионера не удалось.
