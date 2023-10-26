На Харківщині планують примусову евакуацію дітей із 10 населених пунктів

Харківська ОВА планує примусову евакуацію дітей із 10 населених пунктів Куп’янського району. Наразі ворог намагається йти в наступ на цьому напрямку.

Через регулярні обстріли та бойові дії у Харківській області планують оголосити примусову евакуацію дітей з 10 населених пунктів. Зараз там проживають 275 неповнолітніх.

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З яких населених пунктів евакуюватимуть дітей

Населені пункти, які потрапили у список:

Кіндрашівська громада: Кіндрашівка – 17 дітей, Тищенківка – 14 дітей.

Кіндрашівка – 17 дітей, Тищенківка – 14 дітей. Куп'янська громада: Куп'янськ (район цукрозаводу, лівий берег річки Оскіл) – 14 дітей, Куп'янськ-Вузловий – 78 дітей, Ківшарівка – 71 дитина.

Куп'янськ (район цукрозаводу, лівий берег річки Оскіл) – 14 дітей, Куп'янськ-Вузловий – 78 дітей, Ківшарівка – 71 дитина. Курилівська громада: Глушівка – 7 дітей, Колісниківка – 7 дітей, Курилівка – 16 дітей, Новоосинове – 38 дітей, Подоли – 13 дітей.

Яка ситуація у Харківській області

Минулої доби російські загарбники сильно обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. На жаль, є поранені.

Зокрема 25 жовтня, близько 20:00 росіяни обстріляли Подоли Куп'янського району. Внаслідок цього зруйновано приватний житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Зазнала поранення 83-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні, наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Також росіяни обстріляли село Огірцеве Чугуївського району – у житловому будинку через це спалахнула пожежа.

Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району.