Весь світ разом з Україною: наші союзники почали вшановувати роковини великої війни – фото

Україна ось уже цілий рік протистоїть повномасштабній російській агресії. Наші союзники продовжують підтримувати нашу державу, а також вшановують роковини кровопролитної великої війни.

Рівно рік тому – 24 лютого – Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. І рівно через рік у низці міст і країн світу пройшли та проходитимуть акції на підтримку нашої держави та незламного духу українців, передає 24 Канал.

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Будівлі підсвічують кольорами прапора України

Так, стало відомо, що Ейфелеву вежу у Парижі підсвітили кольорами українського прапора. Це зробили для того, щоб вшанувати роковини кривавої великої війни, яку рік тому почала Росія.

Через рік після вторгнення в Україну Париж віддає належне мужності українського народу та висловлює свою солідарність,

– йдеться у дописі акаунту Парижа у твітері.

Пані мер Парижа Анн Ідальго також виклала в мережу відео, на якому можна побачити синьо-жовту Ейфелеву вежу. Його вона підписала лаконічно: "Слава Україні!"

25 лютого 2022 року Ейфелева вежа вже світилася синьо-жовтим кольором. Тоді Париж висловив солідарність з народом України.

У Брюсселі будівлю Європарламенту також засвітили у синьо-жовтих кольорах. Крім того, напередодні поблизу інституцій Євросоюзу у столиці Бельгії підняли українські прапори.

У Брюсселі вшановують роковини повномасштабного вторгнення / Фото Софії Назаренко

Вшановують роковини повномасштабного вторгнення не лише підсвічуванням знакових будівель. Так, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію. Вона передбачає підтримку "формули миру", запропонованої Україною.

За проголосували 141 країна-член ООН