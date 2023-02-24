Весь мир вместе с Украиной: наши союзники начали чествовать годовщину великой войны

Украина вот уже целый год противостоит полномасштабной российской агрессии. Наши союзники продолжают поддерживать наше государство, а также чествуют годовщину кровопролитной войны.

Ровно год назад – 24 февраля – Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И ровно через год в ряде городов и стран мира прошли и будут проходить акции в поддержку нашего государства и несокрушимого духа украинцев, передает 24 Канал.

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Здания подсвечиваются цветами флага Украины

Так стало известно, что Эйфелеву башню в Париже подсветили цветами украинского флага. Это сделали для того, чтобы почтить годовщину кровавой великой войны, которую год назад начала Россия.

Через год после вторжения в Украину Париж отдает должное мужеству украинского народа и выражает свою солидарность,

– говорится в сообщении аккаунта Парижа в твиттере.

Госпожа мэр Парижа Анн Идальго также выложила в сеть видео, на котором можно увидеть сине-желтую Эйфелеву башню. Его она подписала лаконично: "Слава Украине!"

25 февраля 2022 года Эйфелева башня уже светилась сине-желтым цветом. Тогда Париж выразил солидарность с народом Украины.

В Брюсселе здание Европарламента также зажгли в сине-желтых цветах. Кроме того, накануне вблизи институций Евросоюза в столице Бельгии подняли украинские флаги.

В Брюсселе чествуют годовщину полномасштабного вторжения / Фото Софии Назаренко для 24 Канала

Почитают годовщину полномасштабного вторжения не только подсветкой знаковых зданий. Так, Генассамблея ООН приняла резолюцию. Она предусматривает поддержку "формулы мира", предложенной Украиной.

За проголосовали 141 страна-член ООН