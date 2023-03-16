Радянсько-російські літаки завжди відставатимуть від західних, – Ігнат про необхідність F-16
Україна вкрай потребує західних винищувачів, аби вибити противника з нашої землі. Йдеться, зокрема, про F-16.
Натомість партнери пропонують нам МіГ. Але "Жигуль" завжди буде "рассєйско-савдепівською" штукою, яка відставатиме від західних зразків. Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Україні потрібна західна техніка
Як зауважує речник, Росія зробила модернізацію Су-30, Су-34, Су-35, Су-57 і так далі. Тепер вони і кількісно, і технологічно нас переважають.
Що ж до МіГ, каже Ігнат, це як був радянський літак, так і залишився. Зараз мовиться про надання польських та словацьких літаків. Зазначається, що їх адаптували під натівський стандарт. Безумовно, щось зроблено: можливо, встановлена GPS-навігація, системи розпізнавання "свій-чужий", покращено зв'язок тощо.
Та головне у винищувачі – ракети й розумні бомби. А щоб зброя працювала, потрібен потужний прицільно-навігаційний комплекс. Цього там немає,
– стверджує Ігнат.
Ми вдячні країнам, які передають нам техніку. Це, безумовно, велика підтримка для української авіації. "Наші хлопці завдають ударів ракетами HARM та підтримують ударні групи нашої авіації", – підкреслив речник.
Нам потрібні ці речі, бо ми не можемо дістати запчастини, усе це виготовлялося у Росії. Мова йде про двигуни, агрегати, вузли, озброєння й те, що розташовано у кабіні. Усе можна зняти й поставити на наші літаки,
– зауважив речник Повітряних сил.
Якщо кілька стоятимуть у строю, продовжив він, це теж додасть нам певних бойових спроможностей. За словами Ігната, наявні ракети та інші боєприпаси, можливо, адаптують для того, щоб виконувати завдання. "Але я є скептиком щодо таких речей. HARM адаптували, проте ця ракета виконує свій функціонал на 20 – 30%. Якби вона летіла з F-16, це була б зовсім інша історія – і по дальності застосування, і по точності", – зазначив Ігнат.
На цьому етапі буде робитися усе для того, щоб виконувати завдання на тій техніці, яка у наявності вже зараз. Але нам потрібні західні винищувачі, акцентує речник Повітряних сил, щоб бути на рівні або переважати російську авіацію в технологіях та засобах ураження.
"Радянська техніка працює на межі своїх можливостей, льотчики витискають з нею усе можливе. Так довго тривати не може. Питання надання Україні багатоцільових західних винищувачів з потужним РЛС-радаром та озброєнням – не просто так обговорюється в усіх світових ЗМІ", – наголошує речник Повітряних сил.
Що відомо про підготовку пілотів
Наразі рівень підготовки українських пілотів перевіряють у США. Фахівці аналізують, скільки знадобиться часу, щоб перевчити їх. Мовилося про 6 місяців, але, можливо, це станеться і раніше.
"Сподіваємося, що наші партнери зроблять певні висновки. Наші хлопці – найкращі. Ми готові опановувати техніку у найкоротші терміни, мотивація шалена, це дуже потрібно сьогодні державі", – підсумував Юрій Ігнат.
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Чому тривоги в Україні стали частішими
- Останні декілька днів по всій території України частіше оголошується повітряна тривога. Ігнат пояснив, що така ситуація пов'язана з активністю Міг-31К.
- Можна припустити, каже речник Повітряних сил, що 14 березня польоти були тренувальними. Злети відбувалися з території Росії (Саваслейка) та Білорусі (Мачулищі). Таким чином ворог, ймовірно, готує молодший льотний склад, щоб посилювати свої спроможності у майбутньому.
- Зауважимо, що Міг-31К є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Відомо, що противник може вдарити ними по будь-якому українському місту – не залітаючи в наш повітряний простір. "Коли він летить, щоб тримати нас в напрузі, то карта червона приблизно 1,5 години, поки він відпрацює своє пальне і сяде назад на аеродром", – акцентував Ігнат.