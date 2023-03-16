Советско-российские самолеты всегда будут отставать от западных, – Игнат о необходимости F-16

Украина крайне нуждается в западных истребителях, чтобы выбить противника с нашей земли. Речь идет, в частности, об F-16.

Партнеры предлагают нам МиГ. Но "Жигуль" всегда будет "российско-савдеповской" штукой, которая будет отставать от западных образцов. Об этом 24 Канала сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Украине нужна западная техника

Как отмечает спикер, Россия сделала модернизацию Су-30, Су-34, Су-35, Су-57 и так далее. Теперь они и количественно, и технологически преобладают.

Что касается МиГ, говорит Игнат, это как был советский самолет, так и остался. Сейчас говорится о предоставлении польских и словацких самолетов. Отмечается, что они адаптированы под натовский стандарт. Безусловно, что-то сделано: возможно, установлена GPS-навигацию, системы распознавания "свой-чужой", улучшена связь и т.д.

Но главное в истребителе – ракеты и умные бомбы. А чтобы оружие работало, нужен мощный прицельно-навигационный комплекс. Этого там нет,

– утверждает Игнат.

Мы благодарны странам, которые передают нам технику. Это, безусловно, большая поддержка украинской авиации. "Наши ребята наносят удары ракетами HARM и поддерживают ударные группы нашей авиации", – подчеркнул спикер.

Нам нужны эти вещи, потому что мы не можем достать запчасти, все это производилось в России. Речь идет о двигателях, агрегатах, узлах, вооружениях и том, что расположено в кабине. Все можно снять и поставить на наши самолеты,

– заметил пресс-секретарь Воздушных сил.

Если несколько будут стоять в строю, продолжил он, это тоже придаст нам определенные боевые способности. По словам Игната, имеющиеся ракеты и другие боеприпасы, возможно, адаптируют для выполнения задач. "Но я скептик относительно таких вещей. HARM адаптировали, однако эта ракета выполняет свой функционал на 20 – 30%. Если бы она летела с F-16, это была бы совсем другая история – и по дальности применения, и по точности", – отметил Игнат.

На этом этапе будет делаться все для того, чтобы выполнять задачи на той технике, которая налицо уже сейчас. Но нам нужны западные истребители, акцентирует спикер Воздушных сил, чтобы быть на уровне или преобладать российскую авиацию в технологиях и средствах поражения.

"Советская техника работает на грани своих возможностей, летчики выжимают с ней все возможное. Так долго продолжаться не может. Вопрос предоставление Украине многоцелевых западных истребителей с мощным РЛС-радаром и вооружением – не просто так обсуждается во всех мировых СМИ", – отмечает представитель Воздушных сил.

Что известно о подготовке пилотов

В настоящее время уровень подготовки украинских пилотов проверяют в США. Специалисты анализируют, сколько нужно времени, чтобы переучить их. Речь идет о 6 месяцах, но, возможно, это произойдет и раньше.

"Надеемся, что наши партнеры сделают определенные выводы. Наши ребята – лучшие. Мы готовы овладевать техникой в кратчайшие сроки, мотивация безумная, это очень нужно сегодня государству", – подытожил Юрий Игнат.

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