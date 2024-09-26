F-16 не закриють усю потребу: навіщо Повітряним силам різні види літаків

У серпні 2024 року Україна отримала першу партію західних винищувачів F-16. Втім потреба в бойовій авіації досі залишається дуже вагомою.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що варто розглядати й інші платформи, окрім F-16. Щобільше, в часі повномасштабної війни експлуатаційний ресурс закінчується значно швидше.

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Чому Повітряним силам необхідно багато літаків

"Україна потрібно від 128 до 200 багатоцільових літаків. Зрозуміло, що в короткі терміни лише одними F-16 навряд чи ми зможемо цю потребу забезпечити. Тому можна розглядати альтернативні платформи, які дозволять достатньо скоротити терміни отримання західних платформ Повітряними силами України", – зауважив авіаційний експерт.

Крім того, маємо розуміти, що радянські літаки й платформи, які ми мали до 2022 року чи, наприклад, літаки зразка Міг-29, які Україна отримала у вигляді допомоги, – мають певний льотний ресурс. В умовах інтенсивних бойових дій він швидко закінчується.

Станом на 2020 рік розглядалося, що радянські зразки техніки мають бути виведені з експлуатації упродовж 2030 – 2035 років. Але якщо ми говоримо про масштабну війну, то зрозуміло, що інтенсивність експлуатації техніки суттєво вища, а час, коли бойовий ресурс завершується, значно швидше настає.

Тому є висока потреба в переозброєнні та переході на західні платформи з достатнім запасом ресурсу й експлуатації.

Чи підійдуть Україні літаки Gripen

За словами авіаційного експерта, навіть якщо Україна отримає близько сотні F-16, то все одно залишаться незакриті потреби. Тому є необхідність розглядати й інші платформи, але зрозуміло, що питань щодо цього також є дуже багато.

Якщо говорити про літаки Gripen, то Україна ще у 2022 – 2023 роках розглядали можливість отримання близько 14 – 16 цих суден. Але поки ми бачимо, що процес не розпочався.

З іншого боку, є питання щодо можливості тривалої підтримки їхньої експлуатації. Мовиться про наявність запасних частин, швидкості виробництва того, що може бути дефіцитним,

– підкреслив Богдан Долінце.

Адже на відміну від F-16, яких у світі є тисячі одиниць, то Gripen експлуатують лише декілька сотень і лише однією країною світу. Тобто з погляду доступу до ринку запчастини, до можливості обслуговування залишається багато відкритих питань.