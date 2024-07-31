Кожен літак матиме значення: як перші F-16 змінять війну в Україні

Перша партія західних винищувачів F-16 вже може бути в Україні. Збільшення кількості літаків для Повітряних сил ЗСУ було надважливим і мало відбутися вже давно.

Прибуття F-16, звісно, досі має велике значення для України. Однак, чи можуть вони на цьому етапі війни змінити хід бойових дій, у розмові з 24 Каналом розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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Чи змінять F-16 хід війни

За даними Bloomberg, перша партія винищувачів F-16 уже прибула до України. ЗМІ навіть публікують фото нібито західних літаків в українському небі.

Все впирається в кількість. Велику кількість пілотів Україна не могла відправити (на навчання – 24 Канал) з об'єктивних причин: це означатиме забрати з фронту льотчиків, які "тут і зараз" вирішують бойові завдання. Зараз вже частина пілотів завершила навчання, але їх загалом все ще мало,

– пояснив Давид Шарп.

Оскільки підготовлених пілотів є невелика кількість, то літаків буде ще менше. Адже ними просто не буде кому керувати. Наприклад, Washingron Post нещодавно написали про те, що перша партія літаків, які отримає Україна, налічуватиме лише 10 бортів. На таку кількість винищувачів потрібно щонайменше 20 пілотів.

"Якщо льотчиків не більше 20, то немає сенсу поставляти навіть 10 літаків, бо вони просто будуть простоювати. Але тепер матиме значення кожен літак і кожен його бойовий виліт. Якщо в такому вильоті літак зіб'є 2 "Шахеди", які не збили в іншому місці чи зекономлять якісь засоби, це вже буде добре – він врятує життя людей та запобіжить збиткам", – наголосив військовий оглядач.

Проте варто розуміти, що один літак не змінить ситуацію умовно під Покровськом. На перших етапах винищувачі виконуватимуть оборонні функції, зокрема перехоплення крилатих ракет та дронів. Вже з набуттям досвіду пілоти зможуть виконувати завдання безпосередньо по лінії фронту.

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"Якщо кілька літаків за день здійснять 10 бойових вильотів, скинуть кілька бомб на різних ділянках фронту, це матиме ефект. Сконцентрована атака на одній ділянці може зірвати серйозні атаки і дозволить провести свою, але це глобально не змінить хід війни", – зазначив Шарп.

Глобально змінити перебіг бойових дій зможуть багатогранні та сучасні Повітряні сили. Мовиться як про велику кількість літаків та велику кількість пілотів й персоналу відповідно.