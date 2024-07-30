Зокрема, йдеться про ракети класу "повітря-повітря". Відповідно заяву зробив високопоставлений представник США.

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Без озброєння F-16 – марні

Попри те, що чотири країни цього літа обіцяють відправити в Україну перші винищувачі F-16, наразі достеменно незрозуміло, звідки передаватимуть критичне озброєння для літаків. Адже, за словами командувач Королівських ВПС Норвегії Рольфа Фолланда, без озброєння вони будуть марними.

Ймовірно, США готові вирішити цю проблему.

Хоча Пентагон має обмежені запаси і виробничі можливості, він постачатиме F-16 боєприпасами класу "повітря-земля", комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу "повітря-повітря" в достатніх кількостях для задоволення нагальних потреб України,

– пише WSJ.

Там також додали, що озброєння для F-16 включає:

ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM;

версії збільшеної дальності комплектів Joint Direct Attack Munition, які перетворюють некеровані бомби на інтелектуальну зброю;

так звані бомби малого діаметра.

Також штати можуть відправити для винищувачів вдосконалені ракети "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM та ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.