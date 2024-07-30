В частности, речь идет о ракетах класса "воздух-воздух". Соответственно заявление сделал высокопоставленный представитель США.

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Без вооружения F-16 – бесполезны

Несмотря на то, что четыре страны этим летом обещают отправить в Украину первые истребители F-16, пока точно непонятно, откуда будут передавать критическое вооружение для самолетов. Ведь, по словам командующего Королевских ВВС Норвегии Рольфа Фолланда, без вооружения они будут бесполезными.

Вероятно, США готовы решить эту проблему.

Хотя Пентагон имеет ограниченные запасы и производственные возможности, он будет снабжать F-16 боеприпасами класса "воздух-земля", комплектами точного наведения для бомб и современными ракетами класса "воздух-воздух" в достаточных количествах для удовлетворения насущных потребностей Украины,

– пишет WSJ.

Там также добавили, что вооружение для F-16 включает:

ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM;

версии увеличенной дальности комплектов Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы в интеллектуальное оружие;

так называемые бомбы малого диаметра.

Также штаты могут отправить для истребителей усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM и ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.