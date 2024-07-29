Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив 24 Каналу, скільки F-16 може отримати Україна, яка кількість необхідна та як їх використовуватимуть на фронті.

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Про кількість F-16, яку можемо отримати і яка необхідна

Катков пригадав слова президента Володимира Зеленського, який сказав, що Україна у 2024 році отримає лише 10% від необхідної кількості винищувачів. За його словами, нашій державі необхідні 128 літаків F-16.

Річ у тім, що командування Повітряних сил у 2023 році казало, що бажана кількість – це п'ять авіаційних бригад, тобто 180 винищувачів. Одразу з'явилася негативна реакція у суспільстві, тому зробили пом'якшення, мовляв, "це далекоглядна перспектива".

Але ж ні, натепер потрібно 128 машин, щоб ефективно протистояти російським військово-космічним силам, які налічують 300 бойових суден,

– сказав Катков.

За словами президента, 50 винищувачів нічого не змінять. І це дійсно так, перемогти можна лише за допомогою комплексних заходів. F-16 лише маленька "цеглина", є інші, такі як: ракети ATACMS, БМП Bradley, танки Leopard, ЗРК HIMARS та інша зброя.

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Які завдання зможуть виконувати літаки F-16

Якщо Україна отримає лише половину ескадрильї винищувачів F-16, тобто 6 одиниць, вони будуть використані лише для забезпечення протиповітряної оборони у тилу.

По-перше, їх дуже мало. По-друге, Повітряним силам необхідно набути досвіду реального застосування літаків у тилових районах, не підставляючи їх під ризик втрати у бойовому зіткненні або через дії російської ППО чи винищувачів.

"Це вкрай важливо, тому що Україна не має бойового досвіду використання цих літаків та самостійного їх обслуговування. Це завдання як для пілотів, які будуть вже літати без інструкторів, так і для техніків, які працюватимуть вже самостійно, а не коли за спиною стоїть інструктор і дивиться, що там відбувається, підказки дає", – зауважив головний редактор Defense Express.

Далі, коли Україна отримає наступні F-16 та набуде досвіду, винищувачі будуть наближатися до переднього краю, як це зараз робить радянська авіація. За допомогою ракет JASSM, які мають надати до літаків, будуть епізодичні моменти з використанням уже безпосередньо на лінії фронту.

Тоді вже мовитиметься про повітряні бої. Однак все залежатиме від того, з якою ракетою надійдуть F-16,

– підкреслив Олег Катков.