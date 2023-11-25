Скриншот статті Washington Post про "постачання" Україною зброї ХАМАС виявився фейком, – Reuters

Соцмережами шириться скриншот статті, яка була нібито написана для Washington Post. У матеріалі Україна звинувачується у буцімто постачанні зброї ХАМАС.

Скриншот статті The Washington Post про нібито зв'язок між Україною та ХАМАС виявився фейковим. Західні журналісти провели розслідування та спростували вкид.

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Що цьому передувало

В інтернеті з'явився скриншот нібито статті The Washington Post, де публікувався звіт "постачання" зброї палестинським бойовикам Україною. Матеріал буцімто мав заголовок "Постачання зброї ХАМАС з України потроїлися за останній місяць".

Стаття нібито була оприлюднена 2 листопада 2023 року. Її автор підписав себе як Кріс Молтісанті.

Що показало розслідування

Співробітники британського агентства новин поспілкувалися з представником WP. Той у листі підтвердив, що видання The Washington Post не публікувало таку статтю. Також він наголосив, що Кріс Молтісанті ніяк не пов'язаний з цією газетою. Пошуки матеріалу в інтернеті за заголовком та іменем і прізвищем автора теж нічого не дали.

, Крістофер (Кріс) Молтісанті – це персонаж кримінального серіалу "Клан Сопрано". Цього вигаданого члена італоамериканської мафії зіграв актор Майкл Імперіолі.

Агентство також зауважує, що у жовтні високопоставлений представник ХАМАС жалівся на труднощі з імпортом озброєння. Він заявляв, що палестинські бойовики стали виробляти зброю власними силами.

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