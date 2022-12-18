Рекорди та цікаві факти про фінали чемпіонату світу: що варто знати про золоті матчі Мундіалів

Фінали чемпіонатів світу завжди привертали до себе мільйонну аудиторію фанатів, а у самих іграх відбувались епохальні для футболу події. Розповідаємо все найцікавіше про поєдинки за Кубок світу.

18 грудня в катарському місті Лусаїл відбудеться головна футбольна подія чотириріччя – фінал 22-го чемпіонату світу. За трофей будуть боротися збірні Аргентини та Франції.

Слідкуйте з нами Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Це буде вже 21-ий фінал чемпіонату світу в історії. Не дивуйтесь, що фіналів на один менше, ніж Мундіалів. У 1950 році формат турніру був таким, що чемпіон визначався у фінальній групі.

Неофіційним фіналом того року вважають матч Бразилія – Уругвай, який виграли другі з рахунком 2:1. Втім, це лише був матч останнього туру групи, просто шведи та іспанці заздалегідь втратили шанси на золото.

Всі фінали чемпіонату світу

В цілому фінали Мундіалів видались результативними. У 21-му матчі було забито аж 74 голи, тобто 3,8 голів за гру. Втім, тут на статистику вплинули більш старі фінали.

До 1990 року у кожному вирішальному матчі було забито як мінімум по три голи. Втім починаючи з турніру в Італії фінали "засушились". В останніх восьми фіналах всього двічі було забито 3+ м'ячі.

РІК ФІНАЛ РАХУНОК 1930 Уругвай – Аргентина 4:2 1934 Італія – Чехословаччина 2:1 1938 Італія – Угорщина 4:2 1950 Уругвай 1954 ФРН – Угорщина 3:2 1958 Бразилія – Швеція 5:2 1962 Бразилія – Чехословаччина 3:1 1966 Англія – ФРН 4:2 1970 Бразилія – Італія 4:1 1974 ФРН – Нідерланди 2:1 1978 Аргентина – Нідерланди 3:1 1982 Італія – ФРН 3:1 1986 Аргентина – ФРН 3:2 1990 Німеччина – Аргентина 1:0 1994 Бразилія – Італія 0:0 (пен. – 3:2) 1998 Франція – Бразилія 3:0 2002 Бразилія – Німеччина 2:0 2006 Італія – Франція 1:1 (пен. – 5:3) 2010 Іспанія – Нідерланди 1:0 2014 Німеччина – Аргентина 1:0 2018 Франція – Хорватія 4:2 2022 Аргентина – Франція Варто знати Букмекери різко змінили фаворита у матчі Аргентина – Франція: у кого більше шансів у фіналі ЧС Рекорди фіналів чемпіонату світу

Найкращі збірні за кількістю Кубків світу:

5 – Бразилія

– Бразилія 4 – Італія, ФРН/Німеччина

– Італія, ФРН/Німеччина 2 – Аргентина, Франція, Уругвай

– Аргентина, Франція, Уругвай 1 – Англія, Іспанія

Команди, які брали тільки срібло ЧС:

3 – Нідерланди (1974, 1978, 2010)

– Нідерланди (1974, 1978, 2010) 2 – Чехословаччина (1934, 1962)

– Чехословаччина (1934, 1962) 2 – Угорщина (1938, 1954)

– Угорщина (1938, 1954) 1 – Швеція (1958)

– Швеція (1958) 1 – Хорватія (2018)

Рекордсмени за кількістю фіналів ЧС:

8 – ФРН/Німеччина

– ФРН/Німеччина 7 – Бразилія

– Бразилія 6 – Італія, Аргентина

– Італія, Аргентина 4 – Франція

– Франція 3 – Нідерланди

. Єдиний хет-трик у фіналах ЧС записав на свій рахунок. На домашньому ЧС-1966 він тричі забив у ворота ФРН.

Автори дублів у фіналах ЧС:

1938 – Луїджі Колауссі (Італія)

– Луїджі Колауссі (Італія) 1938 – Сільвіо Піола (Італія)

– Сільвіо Піола (Італія) 1954 – Хельмут Ран (ФРН)

– Хельмут Ран (ФРН) 1958 – Вава (Бразилія)

– Вава (Бразилія) 1958 – Пеле (Бразилія)

– Пеле (Бразилія) 1978 – Маріо Кемпес (Аргентина)

– Маріо Кемпес (Аргентина) 1998 – Зінедін Зідан (Франція)

– Зінедін Зідан (Франція) 2002 – Роналдо (Бразилія)

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Найкращі голеадори фіналів:

3 – Вава (Бразилія)

– Вава (Бразилія) 3 – Джеффрі Херст (Англія)

– Джеффрі Херст (Англія) 3 – Пеле (Бразилія)

– Пеле (Бразилія) 3 – Зінедін Зідан (Франція)

Футболісти, які забивали у двох фіналах ЧС:

Вава (Бразилія) – 1958, 1962

– 1958, 1962 Пеле (Бразилія) – 1958, 1970

– 1958, 1970 Пауль Брайтнер (Німеччина) – 1974, 1982

– 1974, 1982 Зінедін Зідан (Франція) – 1998, 2006

. У фіналі ЧС-2022 список футболістів, які забивали на двох Мундіалях, можуть поповнити французи Антуан Грізманн та Кіліан Мбаппе. У 2018 році вони відзначились у ворота Хорватії.

Кілька разів поспіль виходили у фінал:

3 – ФРН/НІмеччина (1982, 1986, 1990 )

– ФРН/НІмеччина (1982, 1986, ) 3 – Бразилія ( 1994 , 1998, 2002 )

– Бразилія ( , 1998, ) 2 – Італія ( 1934 , 1938 )

– Італія ( , ) 2 – Бразилія ( 1958 , 1962 )

– Бразилія ( , ) 2 – Нідерланди (1974, 1978)

– Нідерланди (1974, 1978) 2 – Франція (2018, 2022)

Країни-господарки, які вигравали вдома Мундіаль:

1930 – Уругвай

– Уругвай 1934 – Італія

– Італія 1966 – Англія

– Англія 1974 – ФРН

– ФРН 1978 – Аргентина

– Аргентина 1998 – Франція

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Найрезультативніші фінали ЧС:

7 – Бразилія – Швеція (1958)

– Бразилія – Швеція (1958) 6 – Уругвай – Аргентина (1930)

– Уругвай – Аргентина (1930) 6 – Італія – Угорщина (1938)

– Італія – Угорщина (1938) 6 – Англія – ФРН (1966)

– Англія – ФРН (1966) 6 – Франція – Хорватія (2018)

Інші цікаві факти про фінали ЧС:

Пеле є єдиним футболістом, який тричі виграв чемпіонат світу (1958, 1962, 1970). Ще 20 гравців ставали двократними чемпіонами. Серед них 15 бразильців, 4 італійці та 1 аргентинець.

Після фіналу-2022 до них можуть додатись 10 французів: Уго Льоріс, Стів Манданда, Альфонс Ареоля, Рафаель Варан, Бенжамен Павар, Люка Ернандес, Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Грізманн та Олів'є Жиру.

Найшвидший гол у фіналах ЧС забив Йохан Неескенс. Нідерландець у 1974 році реалізував пенальті у ворота ФРН вже на 90 секунді.

Рекордсменом серед найстарших авторів голів на ЧС є швед Нільс Лідхольм, який у 1958 році забив у віці 35 років та 264 днів. Цього року Олів'є Жиру може перевершити його досягення, адже на момент гри йому виповниться 36 років і 79 днів.

Автором єдиного автоголу у фіналі є Маріо Манджукич, який відкрив рахунок у фіналі-2018. Тоді ж Маріо забив як у свої, так і у чужі ворота.

Найбільше асистів у фіналах чемпіонатів світу зробив Пеле (3). "Король футболу" віддав одну результативну передачу у 1958 році та дві – у 1970-му.

У фіналах ЧС було призначено всього 6 пенальті, з яких п'ять було реалізовано: Йохан Неескенс (1974), Пауль Брайтнер (1974), Андрес Бреме (1990), Зінедін Зідан (2006) та Антуан Грізманн (2018).

Єдиний нереалізований пенальті у фіналі на рахунку італійця Антоніо Кабріні, який у 1982 році вдарив повз ворота.

Червону картку у фіналах чемпіонату світу заробляли п'ять гравців: Педро Монсон (Аргентина, 1990), Густаво Десотті (Аргентина, 1990), Марсель Десаї (Франція, 1998), Зінедін Зідан (Франція, 2006) та Джон Хейтінга (Нідерланди, 2010).

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