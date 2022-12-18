Рекорды и интересные факты о финалах чемпионата мира: что нужно знать о золотых матчах Мундиалей

Финалы чемпионатов мира всегда привлекали к себе миллионную аудиторию фанатов, а в самих играх происходили эпохальные для футбола события. Рассказываем все самое интересное о поединках за Кубок мира.

18 декабря в катарском городе Лусаил состоится главное футбольное событие четырехлетия – финал 22-го чемпионата мира. За трофей будут сражаться сборные Аргентины и Франции.

Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

Это будет уже 21-й финал чемпионата мира по истории. Не удивляйтесь, что финалов на один меньше, чем мундиалов. В 1950 году формат турнира был чемпионом определялся в финальной группе.

Неофициальным финалом того года считают матч Бразилия – Уругвай, выигравший второй со счетом 2:1. Впрочем, это был матч последнего тура группы, просто шведы и испанцы заранее потеряли шансы на золото.

Все финалы чемпионата мира

В целом финалы Мундиалов оказались результативными. В 21-м матче было забито 74 гола, то есть 3,8 голов за игру. Впрочем, здесь на статистику повлияли более старые финалы.

К 1990 году в каждом решающем матче было забито как минимум по три гола. Впрочем, начиная с турнира в Италии финалы "засушились". В последних восьми финалах всего дважды было забито 3+ мяча.

ГОД ФИНАЛ СЧЕТ 1930 Уругвай – Аргентина 4:2 1934 Италия – Чехословакия 2:1 1938 Италия – Венгрия 4:2 1950 Уругвай 1954 ФРГ – Венгрия 3:2 1958 Бразилия – Швеция 5:2 1962 Бразилия – Чехословакия 3:1 1966 Англия – ФРГ 4:2 1970 Бразилия – Италия 4:1 1974 ФРГ – Нидерланды 2:1 1978 Аргентина – Нидерланды 3:1 1982 Италия ФРГ 3:1 1986 Аргентина – ФРГ 3:2 1990 Германия – Аргентина 1:0 1994 Бразилия – Италия 0:0 (пен. – 3:2) 1998 Франция – Бразилия 3:0 2002 Бразилия – Германия 2:0 2006 Италия – Франция 1:1 (пен. – 5:3) 2010 Испания – Нидерланды 1:0 2014 Германия – Аргентина 1:0 2018 Франция – Хорватия 4:2 2022 Аргентина – Франция Стоит знать Букмекеры резко сменили фаворита в матче Аргентина – Франция: у кого больше шансов в финале ЧМ Рекорды финалов чемпионата мира

Лучшие сборные по количеству Кубков мира:

5 – Бразилия

– Бразилия 4 – Италия, ФРГ/Германия

– Италия, ФРГ/Германия 2 – Аргентина, Франция, Уругвай

– Аргентина, Франция, Уругвай 1 – Англия, Испания

Команды, принимавшие только серебро ЧМ:

3 – Нидерланды (1974, 1978, 2010)

– Нидерланды (1974, 1978, 2010) 2 – Чехословакия (1934, 1962)

– Чехословакия (1934, 1962) 2 – Венгрия (1938, 1954)

– Венгрия (1938, 1954) 1 – Швеция (1958)

– Швеция (1958) 1 – Хорватия (2018)

Рекордсмены по количеству финалов ЧМ:

8 – ФРГ/Германия

– ФРГ/Германия 7 – Бразилия

– Бразилия 6 – Италия, Аргентина

– Италия, Аргентина 4 – Франция

– Франция 3 – Нидерланды

. Единственный хет-трик в финалах ЧМ записал на свой счет. На домашнем ЧМ-1966 он трижды забил в ворота ФРГ.

Авторы дублей в финалах ЧМ:

1938 – Луиджи Колаусси (Италия)

– Луиджи Колаусси (Италия) 1938 – Сильвио Пиола (Италия)

– Сильвио Пиола (Италия) 1954 – Хельмут Ран (ФРГ)

– Хельмут Ран (ФРГ) 1958 – Вава (Бразилия)

– Вава (Бразилия) 1958 – Пеле (Бразилия)

– Пеле (Бразилия) 1978 – Марио Кемпес (Аргентина)

– Марио Кемпес (Аргентина) 1998 – Зинедин Зидан (Франция)

– Зинедин Зидан (Франция) 2002 – Роналдо (Бразилия)

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Лучшие голеадоры финалов:

3 – Вава (Бразилия)

– Вава (Бразилия) 3 – Джеффри Херст (Англия)

– Джеффри Херст (Англия) 3 – Пеле (Бразилия)

– Пеле (Бразилия) 3 – Зинедин Зидан (Франция)

Футболисты, которые забивали в двух финалах ЧМ:

Вава (Бразилия) – 1958, 1962

– 1958, 1962 Пеле (Бразилия) – 1958, 1970

– 1958, 1970 Пауль Брайтнер (Германия) – 1974, 1982

– 1974, 1982 Зинедин Зидан (Франция) – 1998, 2006

. В финале ЧМ-2022 список футболистов, забивавших на двух Мундиалях, могут пополнить французы Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. В 2018 году они отличились в воротах Хорватии.

Несколько раз подряд выходили в финал:

3 – ФРГ/Германия (1982, 1986, 1990 )

– ФРГ/Германия (1982, 1986, ) 3 – Бразилия ( 1994 , 1998, 2002 )

– Бразилия ( , 1998, ) 2 – Италия ( 1934 , 1938 )

– Италия ( , ) 2 – Бразилия ( 1958 , 1962 )

– Бразилия ( , ) 2 – Нидерланды (1974, 1978)

– Нидерланды (1974, 1978) 2 – Франция ( 2018, 2022 )

Страны-хозяйки, которые выигрывали дома Мундиаль:

1930 – Уругвай

– Уругвай 1934 – Италия

– Италия 1966 – Англия

– Англия 1974 – ФРГ

– ФРГ 1978 – Аргентина

– Аргентина 1998 – Франция

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Самые результативные финалы ЧМ:

7 – Бразилия – Швеция (1958)

– Бразилия – Швеция (1958) 6 – Уругвай – Аргентина (1930)

– Уругвай – Аргентина (1930) 6 – Италия – Венгрия (1938)

– Италия – Венгрия (1938) 6 – Англия – ФРГ (1966)

– Англия – ФРГ (1966) 6 – Франция – Хорватия (2018)

Другие интересные факты о финалах ЧМ:

Пеле является единственным футболистом, трижды выигравшим чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Еще 20 игроков становились двукратными чемпионами. Среди них 15 бразильцев, 4 итальянца и 1 аргентинец.

После финала-2022 к ним могут добавиться 10 французов: Уго Льорис, Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.

Самый быстрый гол в финалах ЧМ забил Йоханн Неескенс. Нидерландец в 1974 году реализовал пенальти в ворота ФРГ уже на 90-й секунде.

Рекордсменом среди старейших авторов голов на ЧМ является швед Нильс Лидхольм, который в 1958 году забил в возрасте 35 лет и 264 дня. В этом году Оливье Жиру может превзойти его достижение, ведь к моменту игры ему исполнится 36 лет и 79 дней.

Автором единственного автогола в финале является Марио Манджукич, открывший счет в финале-2018. Тогда же Марио забил как в свои, так и в чужие ворота.

Больше всего ассистов в финалах чемпионатов мира сделал Пеле (3). "Король футбола" отдал одну результативную передачу в 1958 году и две – в 1970 году.

В финалах ЧМ было назначено всего 6 пенальти, из которых пять было реализовано: Йохан Неескенс (1974), Пауль Брайтнер (1974), Андрес Бреме (1990), Зинедин Зидан (2006) и Антуан Гризманн (2018).

Единственный нереализованный пенальти в финале на счету итальянца Антонио Кабрини, в 1982 году ударившего мимо ворот.

Красную карточку в финалах чемпионата мира зарабатывали пять игроков: Педро Монсон (Аргентина, 1990), Густаво Десотти (Аргентина, 1990), Марсель Десаи (Франция, 1998), Зинедин Зидан (Франция, 2006) и Джон Хей ).

Наиболее посещаемые финалы чемпионата мира: