Рекорды и интересные факты о финалах чемпионата мира: что нужно знать о золотых матчах Мундиалей
Финалы чемпионатов мира всегда привлекали к себе миллионную аудиторию фанатов, а в самих играх происходили эпохальные для футбола события. Рассказываем все самое интересное о поединках за Кубок мира.
18 декабря в катарском городе Лусаил состоится главное футбольное событие четырехлетия – финал 22-го чемпионата мира. За трофей будут сражаться сборные Аргентины и Франции.
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Это будет уже 21-й финал чемпионата мира по истории. Не удивляйтесь, что финалов на один меньше, чем мундиалов. В 1950 году формат турнира был чемпионом определялся в финальной группе.
Неофициальным финалом того года считают матч Бразилия – Уругвай, выигравший второй со счетом 2:1. Впрочем, это был матч последнего тура группы, просто шведы и испанцы заранее потеряли шансы на золото.
Все финалы чемпионата мира
В целом финалы Мундиалов оказались результативными. В 21-м матче было забито 74 гола, то есть 3,8 голов за игру. Впрочем, здесь на статистику повлияли более старые финалы.
К 1990 году в каждом решающем матче было забито как минимум по три гола. Впрочем, начиная с турнира в Италии финалы "засушились". В последних восьми финалах всего дважды было забито 3+ мяча.
|ГОД
|ФИНАЛ
|СЧЕТ
|1930
|Уругвай – Аргентина
|4:2
|1934
|Италия – Чехословакия
|2:1
|1938
|Италия – Венгрия
|4:2
|1950
|Уругвай
|1954
|ФРГ – Венгрия
|3:2
|1958
|Бразилия – Швеция
|5:2
|1962
|Бразилия – Чехословакия
|3:1
|1966
|Англия – ФРГ
|4:2
|1970
|Бразилия – Италия
|4:1
|1974
|ФРГ – Нидерланды
|2:1
|1978
|Аргентина – Нидерланды
|3:1
|1982
|Италия ФРГ
|3:1
|1986
|Аргентина – ФРГ
|3:2
|1990
|Германия – Аргентина
|1:0
|1994
|Бразилия – Италия
|0:0 (пен. – 3:2)
|1998
|Франция – Бразилия
|3:0
|2002
|Бразилия – Германия
|2:0
|2006
|Италия – Франция
|1:1 (пен. – 5:3)
|2010
|Испания – Нидерланды
|1:0
|2014
|Германия – Аргентина
|1:0
|2018
|Франция – Хорватия
|4:2
|2022
|Аргентина – Франция
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Рекорды финалов чемпионата мира
Лучшие сборные по количеству Кубков мира:
- 5 – Бразилия
- 4 – Италия, ФРГ/Германия
- 2 – Аргентина, Франция, Уругвай
- 1 – Англия, Испания
Команды, принимавшие только серебро ЧМ:
- 3 – Нидерланды (1974, 1978, 2010)
- 2 – Чехословакия (1934, 1962)
- 2 – Венгрия (1938, 1954)
- 1 – Швеция (1958)
- 1 – Хорватия (2018)
Рекордсмены по количеству финалов ЧМ:
- 8 – ФРГ/Германия
- 7 – Бразилия
- 6 – Италия, Аргентина
- 4 – Франция
- 3 – Нидерланды
Авторы дублей в финалах ЧМ:
- 1938 – Луиджи Колаусси (Италия)
- 1938 – Сильвио Пиола (Италия)
- 1954 – Хельмут Ран (ФРГ)
- 1958 – Вава (Бразилия)
- 1958 – Пеле (Бразилия)
- 1978 – Марио Кемпес (Аргентина)
- 1998 – Зинедин Зидан (Франция)
- 2002 – Роналдо (Бразилия)
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Лучшие голеадоры финалов:
- 3 – Вава (Бразилия)
- 3 – Джеффри Херст (Англия)
- 3 – Пеле (Бразилия)
- 3 – Зинедин Зидан (Франция)
Футболисты, которые забивали в двух финалах ЧМ:
- Вава (Бразилия) – 1958, 1962
- Пеле (Бразилия) – 1958, 1970
- Пауль Брайтнер (Германия) – 1974, 1982
- Зинедин Зидан (Франция) – 1998, 2006
Несколько раз подряд выходили в финал:
- 3 – ФРГ/Германия (1982, 1986, 1990 )
- 3 – Бразилия ( 1994, 1998, 2002 )
- 2 – Италия ( 1934, 1938 )
- 2 – Бразилия ( 1958, 1962 )
- 2 – Нидерланды (1974, 1978)
- 2 – Франция ( 2018, 2022 )
Страны-хозяйки, которые выигрывали дома Мундиаль:
- 1930 – Уругвай
- 1934 – Италия
- 1966 – Англия
- 1974 – ФРГ
- 1978 – Аргентина
- 1998 – Франция
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Самые результативные финалы ЧМ:
- 7 – Бразилия – Швеция (1958)
- 6 – Уругвай – Аргентина (1930)
- 6 – Италия – Венгрия (1938)
- 6 – Англия – ФРГ (1966)
- 6 – Франция – Хорватия (2018)
Другие интересные факты о финалах ЧМ:
- Пеле является единственным футболистом, трижды выигравшим чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Еще 20 игроков становились двукратными чемпионами. Среди них 15 бразильцев, 4 итальянца и 1 аргентинец.
- После финала-2022 к ним могут добавиться 10 французов: Уго Льорис, Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.
- Самый быстрый гол в финалах ЧМ забил Йоханн Неескенс. Нидерландец в 1974 году реализовал пенальти в ворота ФРГ уже на 90-й секунде.
- Рекордсменом среди старейших авторов голов на ЧМ является швед Нильс Лидхольм, который в 1958 году забил в возрасте 35 лет и 264 дня. В этом году Оливье Жиру может превзойти его достижение, ведь к моменту игры ему исполнится 36 лет и 79 дней.
- Автором единственного автогола в финале является Марио Манджукич, открывший счет в финале-2018. Тогда же Марио забил как в свои, так и в чужие ворота.
- Больше всего ассистов в финалах чемпионатов мира сделал Пеле (3). "Король футбола" отдал одну результативную передачу в 1958 году и две – в 1970 году.
- В финалах ЧМ было назначено всего 6 пенальти, из которых пять было реализовано: Йохан Неескенс (1974), Пауль Брайтнер (1974), Андрес Бреме (1990), Зинедин Зидан (2006) и Антуан Гризманн (2018).
- Единственный нереализованный пенальти в финале на счету итальянца Антонио Кабрини, в 1982 году ударившего мимо ворот.
- Красную карточку в финалах чемпионата мира зарабатывали пять игроков: Педро Монсон (Аргентина, 1990), Густаво Десотти (Аргентина, 1990), Марсель Десаи (Франция, 1998), Зинедин Зидан (Франция, 2006) и Джон Хей ).
Наиболее посещаемые финалы чемпионата мира:
|ГОД
|СТРАНА
|ГОРОД
|МАТЧ
|ПОСЕЩЕНИЕ
|1986
|Мексика
|Мехико
|Аргентина – ФРГ
|114 600
|1970
|Мексика
|Мехико
|Бразилия – Италия
|107 412
|1994
|США
|Посадено
|Бразилия – Италия
|94 194
|1930
|Уругвай
|Монтевидео
|Уругвай – Аргентина
|93 000
|1966
|Англия
|Лондон
|Англия – ФРГ
|93 000