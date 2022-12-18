18 декабря в катарском городе Лусаил состоится главное футбольное событие четырехлетия – финал 22-го чемпионата мира. За трофей будут сражаться сборные Аргентины и Франции.

Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

Это будет уже 21-й финал чемпионата мира по истории. Не удивляйтесь, что финалов на один меньше, чем мундиалов. В 1950 году формат турнира был чемпионом определялся в финальной группе.

Неофициальным финалом того года считают матч Бразилия – Уругвай, выигравший второй со счетом 2:1. Впрочем, это был матч последнего тура группы, просто шведы и испанцы заранее потеряли шансы на золото.

Все финалы чемпионата мира

В целом финалы Мундиалов оказались результативными. В 21-м матче было забито 74 гола, то есть 3,8 голов за игру. Впрочем, здесь на статистику повлияли более старые финалы.

К 1990 году в каждом решающем матче было забито как минимум по три гола. Впрочем, начиная с турнира в Италии финалы "засушились". В последних восьми финалах всего дважды было забито 3+ мяча.

ГОД ФИНАЛ СЧЕТ
1930 Уругвай – Аргентина 4:2
1934 Италия – Чехословакия 2:1
1938 Италия – Венгрия 4:2
1950 Уругвай
1954 ФРГ – Венгрия 3:2
1958 Бразилия – Швеция 5:2
1962 Бразилия – Чехословакия 3:1
1966 Англия – ФРГ 4:2
1970 Бразилия – Италия 4:1
1974 ФРГ – Нидерланды 2:1
1978 Аргентина – Нидерланды 3:1
1982 Италия ФРГ 3:1
1986 Аргентина – ФРГ 3:2
1990 Германия – Аргентина 1:0
1994 Бразилия – Италия 0:0 (пен. – 3:2)
1998 Франция – Бразилия 3:0
2002 Бразилия – Германия 2:0
2006 Италия – Франция 1:1 (пен. – 5:3)
2010 Испания – Нидерланды 1:0
2014 Германия – Аргентина 1:0
2018 Франция – Хорватия 4:2
2022 Аргентина – Франция

Стоит знать Букмекеры резко сменили фаворита в матче Аргентина – Франция: у кого больше шансов в финале ЧМ

Рекорды финалов чемпионата мира

Лучшие сборные по количеству Кубков мира:

  • 5 – Бразилия
  • 4 – Италия, ФРГ/Германия
  • 2 – Аргентина, Франция, Уругвай
  • 1 – Англия, Испания

Команды, принимавшие только серебро ЧМ:

  • 3 – Нидерланды (1974, 1978, 2010)
  • 2 – Чехословакия (1934, 1962)
  • 2 – Венгрия (1938, 1954)
  • 1 – Швеция (1958)
  • 1 – Хорватия (2018)

Рекордсмены по количеству финалов ЧМ:

  • 8 – ФРГ/Германия
  • 7 – Бразилия
  • 6 – Италия, Аргентина
  • 4 – Франция
  • 3 – Нидерланды

Авторы дублей в финалах ЧМ:

  • 1938 – Луиджи Колаусси (Италия)
  • 1938 – Сильвио Пиола (Италия)
  • 1954 – Хельмут Ран (ФРГ)
  • 1958 – Вава (Бразилия)
  • 1958 – Пеле (Бразилия)
  • 1978 – Марио Кемпес (Аргентина)
  • 1998 – Зинедин Зидан (Франция)
  • 2002 – Роналдо (Бразилия)

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Лучшие голеадоры финалов:

  • 3 – Вава (Бразилия)
  • 3 – Джеффри Херст (Англия)
  • 3 – Пеле (Бразилия)
  • 3 – Зинедин Зидан (Франция)

Футболисты, которые забивали в двух финалах ЧМ:

  • Вава (Бразилия) – 1958, 1962
  • Пеле (Бразилия) – 1958, 1970
  • Пауль Брайтнер (Германия) – 1974, 1982
  • Зинедин Зидан (Франция) – 1998, 2006

Несколько раз подряд выходили в финал:

  • 3 – ФРГ/Германия (1982, 1986, 1990 )
  • 3 – Бразилия ( 1994, 1998, 2002 )
  • 2 – Италия ( 1934, 1938 )
  • 2 – Бразилия ( 1958, 1962 )
  • 2 – Нидерланды (1974, 1978)
  • 2 – Франция ( 2018, 2022 )

Страны-хозяйки, которые выигрывали дома Мундиаль:

  • 1930 – Уругвай
  • 1934 – Италия
  • 1966 – Англия
  • 1974 – ФРГ
  • 1978 – Аргентина
  • 1998 – Франция

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Самые результативные финалы ЧМ:

  • 7 – Бразилия – Швеция (1958)
  • 6 – Уругвай – Аргентина (1930)
  • 6 – Италия – Венгрия (1938)
  • 6 – Англия – ФРГ (1966)
  • 6 – Франция – Хорватия (2018)

Другие интересные факты о финалах ЧМ:

  • Пеле является единственным футболистом, трижды выигравшим чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Еще 20 игроков становились двукратными чемпионами. Среди них 15 бразильцев, 4 итальянца и 1 аргентинец.
  • После финала-2022 к ним могут добавиться 10 французов: Уго Льорис, Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.
  • Самый быстрый гол в финалах ЧМ забил Йоханн Неескенс. Нидерландец в 1974 году реализовал пенальти в ворота ФРГ уже на 90-й секунде.
  • Рекордсменом среди старейших авторов голов на ЧМ является швед Нильс Лидхольм, который в 1958 году забил в возрасте 35 лет и 264 дня. В этом году Оливье Жиру может превзойти его достижение, ведь к моменту игры ему исполнится 36 лет и 79 дней.
  • Автором единственного автогола в финале является Марио Манджукич, открывший счет в финале-2018. Тогда же Марио забил как в свои, так и в чужие ворота.
  • Больше всего ассистов в финалах чемпионатов мира сделал Пеле (3). "Король футбола" отдал одну результативную передачу в 1958 году и две – в 1970 году.
  • В финалах ЧМ было назначено всего 6 пенальти, из которых пять было реализовано: Йохан Неескенс (1974), Пауль Брайтнер (1974), Андрес Бреме (1990), Зинедин Зидан (2006) и Антуан Гризманн (2018).
  • Единственный нереализованный пенальти в финале на счету итальянца Антонио Кабрини, в 1982 году ударившего мимо ворот.
  • Красную карточку в финалах чемпионата мира зарабатывали пять игроков: Педро Монсон (Аргентина, 1990), Густаво Десотти (Аргентина, 1990), Марсель Десаи (Франция, 1998), Зинедин Зидан (Франция, 2006) и Джон Хей ).

Наиболее посещаемые финалы чемпионата мира:

ГОД СТРАНА ГОРОД МАТЧ ПОСЕЩЕНИЕ
1986 Мексика Мехико Аргентина – ФРГ 114 600
1970 Мексика Мехико Бразилия – Италия 107 412
1994 США Посадено Бразилия Италия 94 194
1930 Уругвай Монтевидео Уругвай – Аргентина 93 000
1966 Англия Лондон Англия – ФРГ 93 000