18 грудня в катарському місті Лусаїл відбудеться головна футбольна подія чотириріччя – фінал 22-го чемпіонату світу. За трофей будуть боротися збірні Аргентини та Франції.
Слідкуйте з нами Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022
Це буде вже 21-ий фінал чемпіонату світу в історії. Не дивуйтесь, що фіналів на один менше, ніж Мундіалів. У 1950 році формат турніру був таким, що чемпіон визначався у фінальній групі.
Неофіційним фіналом того року вважають матч Бразилія – Уругвай, який виграли другі з рахунком 2:1. Втім, це лише був матч останнього туру групи, просто шведи та іспанці заздалегідь втратили шанси на золото.
Всі фінали чемпіонату світу
В цілому фінали Мундіалів видались результативними. У 21-му матчі було забито аж 74 голи, тобто 3,8 голів за гру. Втім, тут на статистику вплинули більш старі фінали.
До 1990 року у кожному вирішальному матчі було забито як мінімум по три голи. Втім починаючи з турніру в Італії фінали "засушились". В останніх восьми фіналах всього двічі було забито 3+ м'ячі.
|РІК
|ФІНАЛ
|РАХУНОК
|1930
|Уругвай – Аргентина
|4:2
|1934
|Італія – Чехословаччина
|2:1
|1938
|Італія – Угорщина
|4:2
|1950
|Уругвай
|1954
|ФРН – Угорщина
|3:2
|1958
|Бразилія – Швеція
|5:2
|1962
|Бразилія – Чехословаччина
|3:1
|1966
|Англія – ФРН
|4:2
|1970
|Бразилія – Італія
|4:1
|1974
|ФРН – Нідерланди
|2:1
|1978
|Аргентина – Нідерланди
|3:1
|1982
|Італія – ФРН
|3:1
|1986
|Аргентина – ФРН
|3:2
|1990
|Німеччина – Аргентина
|1:0
|1994
|Бразилія – Італія
|0:0 (пен. – 3:2)
|1998
|Франція – Бразилія
|3:0
|2002
|Бразилія – Німеччина
|2:0
|2006
|Італія – Франція
|1:1 (пен. – 5:3)
|2010
|Іспанія – Нідерланди
|1:0
|2014
|Німеччина – Аргентина
|1:0
|2018
|Франція – Хорватія
|4:2
|2022
|Аргентина – Франція
Варто знати Букмекери різко змінили фаворита у матчі Аргентина – Франція: у кого більше шансів у фіналі ЧС
Рекорди фіналів чемпіонату світу
Найкращі збірні за кількістю Кубків світу:
- 5 – Бразилія
- 4 – Італія, ФРН/Німеччина
- 2 – Аргентина, Франція, Уругвай
- 1 – Англія, Іспанія
Команди, які брали тільки срібло ЧС:
- 3 – Нідерланди (1974, 1978, 2010)
- 2 – Чехословаччина (1934, 1962)
- 2 – Угорщина (1938, 1954)
- 1 – Швеція (1958)
- 1 – Хорватія (2018)
Рекордсмени за кількістю фіналів ЧС:
- 8 – ФРН/Німеччина
- 7 – Бразилія
- 6 – Італія, Аргентина
- 4 – Франція
- 3 – Нідерланди
Автори дублів у фіналах ЧС:
- 1938 – Луїджі Колауссі (Італія)
- 1938 – Сільвіо Піола (Італія)
- 1954 – Хельмут Ран (ФРН)
- 1958 – Вава (Бразилія)
- 1958 – Пеле (Бразилія)
- 1978 – Маріо Кемпес (Аргентина)
- 1998 – Зінедін Зідан (Франція)
- 2002 – Роналдо (Бразилія)
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Найкращі голеадори фіналів:
- 3 – Вава (Бразилія)
- 3 – Джеффрі Херст (Англія)
- 3 – Пеле (Бразилія)
- 3 – Зінедін Зідан (Франція)
Футболісти, які забивали у двох фіналах ЧС:
- Вава (Бразилія) – 1958, 1962
- Пеле (Бразилія) – 1958, 1970
- Пауль Брайтнер (Німеччина) – 1974, 1982
- Зінедін Зідан (Франція) – 1998, 2006
Кілька разів поспіль виходили у фінал:
- 3 – ФРН/НІмеччина (1982, 1986, 1990)
- 3 – Бразилія (1994, 1998, 2002)
- 2 – Італія (1934, 1938)
- 2 – Бразилія (1958, 1962)
- 2 – Нідерланди (1974, 1978)
- 2 – Франція (2018, 2022)
Країни-господарки, які вигравали вдома Мундіаль:
- 1930 – Уругвай
- 1934 – Італія
- 1966 – Англія
- 1974 – ФРН
- 1978 – Аргентина
- 1998 – Франція
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Найрезультативніші фінали ЧС:
- 7 – Бразилія – Швеція (1958)
- 6 – Уругвай – Аргентина (1930)
- 6 – Італія – Угорщина (1938)
- 6 – Англія – ФРН (1966)
- 6 – Франція – Хорватія (2018)
Інші цікаві факти про фінали ЧС:
- Пеле є єдиним футболістом, який тричі виграв чемпіонат світу (1958, 1962, 1970). Ще 20 гравців ставали двократними чемпіонами. Серед них 15 бразильців, 4 італійці та 1 аргентинець.
- Після фіналу-2022 до них можуть додатись 10 французів: Уго Льоріс, Стів Манданда, Альфонс Ареоля, Рафаель Варан, Бенжамен Павар, Люка Ернандес, Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Грізманн та Олів'є Жиру.
- Найшвидший гол у фіналах ЧС забив Йохан Неескенс. Нідерландець у 1974 році реалізував пенальті у ворота ФРН вже на 90 секунді.
- Рекордсменом серед найстарших авторів голів на ЧС є швед Нільс Лідхольм, який у 1958 році забив у віці 35 років та 264 днів. Цього року Олів'є Жиру може перевершити його досягення, адже на момент гри йому виповниться 36 років і 79 днів.
- Автором єдиного автоголу у фіналі є Маріо Манджукич, який відкрив рахунок у фіналі-2018. Тоді ж Маріо забив як у свої, так і у чужі ворота.
- Найбільше асистів у фіналах чемпіонатів світу зробив Пеле (3). "Король футболу" віддав одну результативну передачу у 1958 році та дві – у 1970-му.
- У фіналах ЧС було призначено всього 6 пенальті, з яких п'ять було реалізовано: Йохан Неескенс (1974), Пауль Брайтнер (1974), Андрес Бреме (1990), Зінедін Зідан (2006) та Антуан Грізманн (2018).
- Єдиний нереалізований пенальті у фіналі на рахунку італійця Антоніо Кабріні, який у 1982 році вдарив повз ворота.
- Червону картку у фіналах чемпіонату світу заробляли п'ять гравців: Педро Монсон (Аргентина, 1990), Густаво Десотті (Аргентина, 1990), Марсель Десаї (Франція, 1998), Зінедін Зідан (Франція, 2006) та Джон Хейтінга (Нідерланди, 2010).
Найбільш відвідувані фінали чемпіонату світу:
|РІК
|КРАЇНА
|МІСТО
|МАТЧ
|ВІДВІДУВАНІСТЬ
|1986
|Мексика
|Мехіко
|Аргентина – ФРН
|114 600
|1970
|Мексика
|Мехіко
|Бразилія – Італія
|107 412
|1994
|США
|Пасадена
|Бразилія – Італія
|94 194
|1930
|Уругвай
|Монтевідео
|Уругвай – Аргентина
|93 000
|1966
|Англія
|Лондон
|Англія – ФРН
|93 000