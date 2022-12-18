18 грудня в катарському місті Лусаїл відбудеться головна футбольна подія чотириріччя – фінал 22-го чемпіонату світу. За трофей будуть боротися збірні Аргентини та Франції.

Слідкуйте з нами Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Це буде вже 21-ий фінал чемпіонату світу в історії. Не дивуйтесь, що фіналів на один менше, ніж Мундіалів. У 1950 році формат турніру був таким, що чемпіон визначався у фінальній групі.

Неофіційним фіналом того року вважають матч Бразилія – Уругвай, який виграли другі з рахунком 2:1. Втім, це лише був матч останнього туру групи, просто шведи та іспанці заздалегідь втратили шанси на золото.

Всі фінали чемпіонату світу

В цілому фінали Мундіалів видались результативними. У 21-му матчі було забито аж 74 голи, тобто 3,8 голів за гру. Втім, тут на статистику вплинули більш старі фінали.

До 1990 року у кожному вирішальному матчі було забито як мінімум по три голи. Втім починаючи з турніру в Італії фінали "засушились". В останніх восьми фіналах всього двічі було забито 3+ м'ячі.

РІК ФІНАЛ РАХУНОК
1930 Уругвай – Аргентина 4:2
1934 Італія – Чехословаччина 2:1
1938 Італія – Угорщина 4:2
1950 Уругвай
1954 ФРН – Угорщина 3:2
1958 Бразилія – Швеція 5:2
1962 Бразилія – Чехословаччина 3:1
1966 Англія – ФРН 4:2
1970 Бразилія – Італія 4:1
1974 ФРН – Нідерланди 2:1
1978 Аргентина – Нідерланди 3:1
1982 Італія – ФРН 3:1
1986 Аргентина – ФРН 3:2
1990 Німеччина – Аргентина 1:0
1994 Бразилія – Італія 0:0 (пен. – 3:2)
1998 Франція – Бразилія 3:0
2002 Бразилія – Німеччина 2:0
2006 Італія – Франція 1:1 (пен. – 5:3)
2010 Іспанія – Нідерланди 1:0
2014 Німеччина – Аргентина 1:0
2018 Франція – Хорватія 4:2
2022 Аргентина – Франція

Варто знати Букмекери різко змінили фаворита у матчі Аргентина – Франція: у кого більше шансів у фіналі ЧС

Рекорди фіналів чемпіонату світу

Найкращі збірні за кількістю Кубків світу:

  • 5 – Бразилія
  • 4 – Італія, ФРН/Німеччина
  • 2 – Аргентина, Франція, Уругвай
  • 1 – Англія, Іспанія

Команди, які брали тільки срібло ЧС:

  • 3 – Нідерланди (1974, 1978, 2010)
  • 2 – Чехословаччина (1934, 1962)
  • 2 – Угорщина (1938, 1954)
  • 1 – Швеція (1958)
  • 1 – Хорватія (2018)

Рекордсмени за кількістю фіналів ЧС:

  • 8 – ФРН/Німеччина
  • 7 – Бразилія
  • 6 – Італія, Аргентина
  • 4 – Франція
  • 3 – Нідерланди

Автори дублів у фіналах ЧС:

  • 1938 – Луїджі Колауссі (Італія)
  • 1938 – Сільвіо Піола (Італія)
  • 1954 – Хельмут Ран (ФРН)
  • 1958 – Вава (Бразилія)
  • 1958 – Пеле (Бразилія)
  • 1978 – Маріо Кемпес (Аргентина)
  • 1998 – Зінедін Зідан (Франція)
  • 2002 – Роналдо (Бразилія)

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Найкращі голеадори фіналів:

  • 3 – Вава (Бразилія)
  • 3 – Джеффрі Херст (Англія)
  • 3 – Пеле (Бразилія)
  • 3 – Зінедін Зідан (Франція)

Футболісти, які забивали у двох фіналах ЧС:

  • Вава (Бразилія) – 1958, 1962
  • Пеле (Бразилія) – 1958, 1970
  • Пауль Брайтнер (Німеччина) – 1974, 1982
  • Зінедін Зідан (Франція) – 1998, 2006

Кілька разів поспіль виходили у фінал:

  • 3 – ФРН/НІмеччина (1982, 1986, 1990)
  • 3 – Бразилія (1994, 1998, 2002)
  • 2 – Італія (1934, 1938)
  • 2 – Бразилія (1958, 1962)
  • 2 – Нідерланди (1974, 1978)
  • 2 – Франція (2018, 2022)

Країни-господарки, які вигравали вдома Мундіаль:

  • 1930 – Уругвай
  • 1934 – Італія
  • 1966 – Англія
  • 1974 – ФРН
  • 1978 – Аргентина
  • 1998 – Франція

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Найрезультативніші фінали ЧС:

  • 7 – Бразилія – Швеція (1958)
  • 6 – Уругвай – Аргентина (1930)
  • 6 – Італія – Угорщина (1938)
  • 6 – Англія – ФРН (1966)
  • 6 – Франція – Хорватія (2018)

Інші цікаві факти про фінали ЧС:

  • Пеле є єдиним футболістом, який тричі виграв чемпіонат світу (1958, 1962, 1970). Ще 20 гравців ставали двократними чемпіонами. Серед них 15 бразильців, 4 італійці та 1 аргентинець.
  • Після фіналу-2022 до них можуть додатись 10 французів: Уго Льоріс, Стів Манданда, Альфонс Ареоля, Рафаель Варан, Бенжамен Павар, Люка Ернандес, Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Грізманн та Олів'є Жиру.
  • Найшвидший гол у фіналах ЧС забив Йохан Неескенс. Нідерландець у 1974 році реалізував пенальті у ворота ФРН вже на 90 секунді.
  • Рекордсменом серед найстарших авторів голів на ЧС є швед Нільс Лідхольм, який у 1958 році забив у віці 35 років та 264 днів. Цього року Олів'є Жиру може перевершити його досягення, адже на момент гри йому виповниться 36 років і 79 днів.
  • Автором єдиного автоголу у фіналі є Маріо Манджукич, який відкрив рахунок у фіналі-2018. Тоді ж Маріо забив як у свої, так і у чужі ворота.
  • Найбільше асистів у фіналах чемпіонатів світу зробив Пеле (3). "Король футболу" віддав одну результативну передачу у 1958 році та дві – у 1970-му.
  • У фіналах ЧС було призначено всього 6 пенальті, з яких п'ять було реалізовано: Йохан Неескенс (1974), Пауль Брайтнер (1974), Андрес Бреме (1990), Зінедін Зідан (2006) та Антуан Грізманн (2018).
  • Єдиний нереалізований пенальті у фіналі на рахунку італійця Антоніо Кабріні, який у 1982 році вдарив повз ворота.
  • Червону картку у фіналах чемпіонату світу заробляли п'ять гравців: Педро Монсон (Аргентина, 1990), Густаво Десотті (Аргентина, 1990), Марсель Десаї (Франція, 1998), Зінедін Зідан (Франція, 2006) та Джон Хейтінга (Нідерланди, 2010).

Найбільш відвідувані фінали чемпіонату світу:

РІК КРАЇНА МІСТО МАТЧ ВІДВІДУВАНІСТЬ
1986 Мексика Мехіко Аргентина – ФРН 114 600
1970 Мексика Мехіко Бразилія – Італія 107 412
1994 США Пасадена Бразилія Італія 94 194
1930 Уругвай Монтевідео Уругвай – Аргентина 93 000
1966 Англія Лондон Англія – ФРН 93 000