До фіналу Мундіалю Франція та Аргентина 12 разів зустрічалась між собою. Наступна 13-та зустріч буде найцікавішою та найнапруженішою в історії їх особистих протистоянь, адже топові збірні світу зійдуться у матчі за звання чемпіона світу. Сайт 24 каналу заглибився в історію зустрічей напередодні фіналу ЧС-2022.

Цікаво дізнатись Франція вдруге поспіль вийшла в фінал чемпіонату світу: кому ще вдавалося таке досягнення

Франція – Аргентина: статистика зустрічей

Їх особиста історія розпочалась ще у далекому 1930 році, коли доля жеребу звела ці збірні у груповому раунді ЧС, який приймав Уругвай. На очах 23 тисяч уболівальників мінімальну перемогу здобула Аргентина. Єдиний та переможний гол на 81-й хвилині забив Луїс Монті.

Далі в історії протистоянь Франція – Аргентина були лише товариські зустрічі. На престижних світових турнірах національні команди не грали між собою.

У період із 1964/1966 по 1976/1977 роки "Ле Бле" та "біло-блакитні" зіграли 6 контрольних матчів, у яких дві перемоги святкували аргентинці (2:0 та 0:1). Лише одну звитягу здобули французи, а ще у трьох матчах була розписана мирова. Цікаво, що усі ці поєдинки закінчувались "сухою" нічиєю 0:0. Це найулюбленіший рахунок Аргентини та Франції.

Чемпіонат світу-1978 приніс футбольним прихильникам нову зустріч цих збірних. І знову доля звела їх у груповому раунді Мундіалю, і знову аргентинські футболісти були сильнішими за суперника з Європи – 2:1.



Аргентина – чемпіон світу-1978 / Фото Getty Images

Безвиграшне прокляття французів знято

Понад 10 років знадобилось французькій збірній, щоб нарешті взяти реванш у латиноамериканського суперника. Матч у сезоні-1985/1986 зняв прокляття поразок із Франції в історії протистоянь проти Аргентини, яке тривало довгі 6 матчів.

Сталось це у товариському матчі, який став останнім між Францією та Аргентиною у 20-му столітті.

Щоправда, радість французьких уболівальників не була тривалою. Вже у наступному контрольному поєдинку їх улюблена збірна знов зазнала поразки від Аргентини 0:1. Головним кривдником французів став колишній нападник каталонської Барселони Хав'єр Савіола, який забив єдиний гол у поєдинку.

Нове століття Франція розпочала не з найкращим результатом.

Зверніть увагу! В історії протистоянь між Францією та Аргентиною була довга перерва, яка тривала із 1986 по 2007.

Вже через сезон ці топові збірні знову зустрілись на одному футбольному полі у товариському матчі. Та гра знову була на користь аргентинців. Франція знову не забила. Натомість двічі забила Аргентина та закінчила поєдинок із рахунком 0:2. Авторами голів стали Хонас Гутьєррес та Ліонель Мессі. Останній відзначився першим м'ячем у ворота французького суперника.



Перший гол Мессі у ворота Франції / Фото Getty Images

Тріумфальний шлях Франції до чемпіонства

Перший найважливіший поєдинок в історії їх протистоянь був 30 червня 2018 року в 1/8 фіналу Мундіалю. Це перший матч міжнародного турніру, який відбувся після трьох поспіль "товарняків". Та гра плей-офф подарувала уболівальникам надрезультативну гру із сімома голами. Бойова зустріч закінчилась на користь Франції 4:3.

Нулі на табло у тому матчі розмочив Антуан Грізманн, який продовжує феєрити на ЧС-2022 у Катарі. Далі Аргентина завдяки м'ячам Анхеля Ді Марії та Габріеля Меркадо вже повела у рахунку 1:2.

Період із 57-ї по 68-му хвилину у свій актив можуть занести "Ле Бле", яке тричі засмутило аргентинського голкіпера за ці 11 хвилин. Свої прізвища у протокол матчу записали Бенжамен Павар та дубль оформив Кіліан Мбаппе.



Мессі проти Мбаппе: передісторія фіналу ЧС-2022 / Фото Getty Images

Аргентина спромоглась лише на ще один гол від Серхіо Агуеро, який нападник забив аж на третій компенсованій до поєдинку хвилині.

Переможний матч від Франції 4-річної давнини (4:3) став останнім в історії протистоянь проти Аргентини.

18 грудня Франція та Аргентина знову зустрінуться на одному футбольному полі. Цей поєдинок вже точно перевершить за важливість усі попередні протистояння, адже збірні зійдуться у фіналі чемпіонату світу-2022.

Напередодні Дня святого Миколая побачимо, чи зможе Франція захистити звання чемпіонів світу, яке здобули у 2018 році. Або ж Миколайко принесе під подушку аргентинських футболістів подарунок у вигляді трофея Мундіалю.