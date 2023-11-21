Тактика гібридної війни: Росія намагається створити кризу мігрантів на кордоні Фінляндії

Через наплив нелегалів Фінляндія може повністю закрити сухопутний кордон з Росією. Агресор використовує тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу.

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни. Додали, що така російська тактика, ймовірно, також спрямована на дестабілізацію НАТО.

До теми Фінляндія може закрити сухопутний кордон з Росією: у Путіна бідкаються на "русофобію"

Росія використовує тактику гібридної війни

Влада Фінляндії закрила чотири прикордонні контрольно-пропускні пункти на південно-східному кордоні з Росією 18 листопада. Зробили це після того, як фінська прикордонна охорона повідомила, що наплив близько 300 "шукачів притулку", в основному з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії, прибув до фінського кордону з Росії.

До речі, прикордонна служба Фінляндії зафіксувала 89 переходів мігрантів протягом дводенного періоду з 7 і 14 листопада. Це різке збільшення порівняно з 91 переходом, зафіксованим із середини липня до 12 листопада.

Чотири контрольно-пропускні пункти наразі залишаються відкритими на північно-східному кордоні Фінляндії з Росією, тільки два – для прохачів притулку.

У Reuters повідомляли, що 18 листопада десятки мігрантів прибули на закриті пункти пропуску Нуйямаа і Ваалімаа у Фінляндії та зібралися навколо вогнища при мінусовій температурі.

20 листопада фінське видання Iltalehti повідомило, що влада Фінляндії розглядає можливість повністю закрити кордон з Росією в ніч на 21 листопада. Прем'єр Петтері Орпо раніше заявив, що російські прикордонники супроводжують або транспортують мігрантів до фінського кордону.

Окрім того, уряд Фінляндії 16 листопада заявив, що є ознаки того, що "іноземна влада чи інші суб'єкти" зіграли певну роль у допомозі людям незаконно перетинають кордон.

Начальник фінського пункту пропуску Вартіус, який наразі залишається відкритим, заявляв, що російські прикордонники відтіснили мігрантів до фінської сторони бар'єра, а потім закрили кордон.

Малоймовірно, що ці мігранти продовжуватимуть залишатися на фінському кордоні за мінусових температур за власним бажанням після того, як фінські прикордонні органи відмовили їм у в’їзді до Фінляндії, що свідчить про те, що Росія, ймовірно, певним чином причетна до ситуації,

– зазначили аналітики.

Окупанти намагаються дестабілізувати НАТО

В ISW зауважили, що очевидна тактика гібридної війни агресора на російсько-фінському кордоні схожа на створення Росією та Білоруссю міграційної кризи на польському кордоні у 2021 та, ймовірно, також спрямована на дестабілізацію НАТО.

Раніше аналітики оцінювали, що Кремль уможливив або, можливо, безпосередньо контролював, штучне створення Білоруссю міграційної кризи на кордоні з Польщею у 2021 році, коли силовики Лукашенка допомогли тисячам близькосхідних мігрантів перетнути кордон до Польщі.

Кремль використав сфабриковану кризу 2021 року, щоб звинуватити НАТО нібито в "агресії" проти Білорусі.

До речі, рупор Путіна Пєсков відповів на вступ Фінляндії до НАТО 4 квітня, погрожуючи, що Росія вживатиме "контрзаходів, як забезпечити власну безпеку в тактичному та стратегічному плані". Окрім того, МЗС також заявило, що Росія буде "змушена вжити заходів у відповідь".

Раніше в ISW оцінювали, що Кремль, можливо, намагається створити умови в інформаційному просторі для дестабілізації країн НАТО, відволікати від війни в Україні.

"Також ISW також постійно оцінює, що однією з цілей Путіна під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році був розвал НАТО, – ціль, яку він продовжує переслідувати", – підкреслили аналітики.

Звичайно ж, уже традиційно в країні-агресорці намагаються все заперечувати та розкидаються абсурдними звинуваченнями. Речник кремлівського диктатора вже заволав, що дії Фінляндії – це нібито "русофобія".