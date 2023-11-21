Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни. Додали, що така російська тактика, ймовірно, також спрямована на дестабілізацію НАТО.

До теми Фінляндія може закрити сухопутний кордон з Росією: у Путіна бідкаються на "русофобію"

Росія використовує тактику гібридної війни

Влада Фінляндії закрила чотири прикордонні контрольно-пропускні пункти на південно-східному кордоні з Росією 18 листопада. Зробили це після того, як фінська прикордонна охорона повідомила, що наплив близько 300 "шукачів притулку", в основному з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії, прибув до фінського кордону з Росії.

До речі, прикордонна служба Фінляндії зафіксувала 89 переходів мігрантів протягом дводенного періоду з 7 і 14 листопада. Це різке збільшення порівняно з 91 переходом, зафіксованим із середини липня до 12 листопада.

Чотири контрольно-пропускні пункти наразі залишаються відкритими на північно-східному кордоні Фінляндії з Росією, тільки два – для прохачів притулку.

У Reuters повідомляли, що 18 листопада десятки мігрантів прибули на закриті пункти пропуску Нуйямаа і Ваалімаа у Фінляндії та зібралися навколо вогнища при мінусовій температурі.

20 листопада фінське видання Iltalehti повідомило, що влада Фінляндії розглядає можливість повністю закрити кордон з Росією в ніч на 21 листопада. Прем'єр Петтері Орпо раніше заявив, що російські прикордонники супроводжують або транспортують мігрантів до фінського кордону.

Окрім того, уряд Фінляндії 16 листопада заявив, що є ознаки того, що "іноземна влада чи інші суб'єкти" зіграли певну роль у допомозі людям незаконно перетинають кордон.

Начальник фінського пункту пропуску Вартіус, який наразі залишається відкритим, заявляв, що російські прикордонники відтіснили мігрантів до фінської сторони бар'єра, а потім закрили кордон.

Малоймовірно, що ці мігранти продовжуватимуть залишатися на фінському кордоні за мінусових температур за власним бажанням після того, як фінські прикордонні органи відмовили їм у в’їзді до Фінляндії, що свідчить про те, що Росія, ймовірно, певним чином причетна до ситуації,

– зазначили аналітики.

Окупанти намагаються дестабілізувати НАТО

В ISW зауважили, що очевидна тактика гібридної війни агресора на російсько-фінському кордоні схожа на створення Росією та Білоруссю міграційної кризи на польському кордоні у 2021 та, ймовірно, також спрямована на дестабілізацію НАТО.

Раніше аналітики оцінювали, що Кремль уможливив або, можливо, безпосередньо контролював, штучне створення Білоруссю міграційної кризи на кордоні з Польщею у 2021 році, коли силовики Лукашенка допомогли тисячам близькосхідних мігрантів перетнути кордон до Польщі.

Кремль використав сфабриковану кризу 2021 року, щоб звинуватити НАТО нібито в "агресії" проти Білорусі.

До речі, рупор Путіна Пєсков відповів на вступ Фінляндії до НАТО 4 квітня, погрожуючи, що Росія вживатиме "контрзаходів, як забезпечити власну безпеку в тактичному та стратегічному плані". Окрім того, МЗС також заявило, що Росія буде "змушена вжити заходів у відповідь".

Раніше в ISW оцінювали, що Кремль, можливо, намагається створити умови в інформаційному просторі для дестабілізації країн НАТО, відволікати від війни в Україні.

"Також ISW також постійно оцінює, що однією з цілей Путіна під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році був розвал НАТО, – ціль, яку він продовжує переслідувати", – підкреслили аналітики.

Цікаво! Звичайно ж, уже традиційно в країні-агресорці намагаються все заперечувати та розкидаються абсурдними звинуваченнями. Речник кремлівського диктатора вже заволав, що дії Фінляндії – це нібито "русофобія".