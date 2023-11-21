Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны. Добавили, что подобная российская тактика, вероятно, также направлена на дестабилизацию НАТО.

К теме Финляндия может закрыть сухопутную границу с Россией: у Путина жалуются на "русофобию"

Россия использует тактику гибридной войны

Власть Финляндии закрыла четыре пограничных контрольно-пропускные пункты на юго-восточной границе с Россией 18 ноября Сделали это после того, как финская пограничная охрана сообщила, что наплыв около 300 "искателей убежища", в основном из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии, прибыл на финскую границу из России.

Кстати, пограничная служба Финляндии зафиксировала 89 переходов мигрантов в течение двухдневного периода с 7 и 14 ноября. Это резкое увеличение по сравнению с 91 переходом, зафиксированным с середины июля по 12 ноября.

Четыре контрольно-пропускных пункта остаются открытыми на северо-восточной границе Финляндии с Россией, только два – для просителей убежища.

В Reuters сообщали, что 18 ноября десятки мигрантов прибыли на закрытые пункты пропуска Нуйямаа и Ваалимаа в Финляндии и собрались вокруг костра при отрицательной температуре.

20 ноября финское издание Iltalehti сообщило, что власти Финляндии рассматривают возможность полностью закрыть границу с Россией в ночь на 21 ноября. Премьер Петтери Орпо ранее заявил, что российские пограничники сопровождают или транспортируют мигрантов в финскую границу.

Кроме того, правительство Финляндии 16 ноября заявило, что есть признаки того, что "иностранные власти или другие субъекты" сыграли определенную роль в помощи людям незаконно пересекающими границу.

Начальник финского пункта пропуска Вартиус, который остается открытым, заявлял, что российские пограничники оттеснили мигрантов к финской стороне барьера, а затем закрыли границу.

Маловероятно, что эти мигранты будут продолжать оставаться на финской границе за минусовых температур по собственному желанию после того, как финские пограничные органы отказали им во въезде в Финляндию, что свидетельствует о том, что Россия, вероятно, определенным образом причастна к ситуации,

– отметили аналитики.

Оккупанты пытаются дестабилизировать НАТО

В ISW отметили, что очевидная тактика гибридной войны агрессора на российско-финской границе похожа на создание Россией и Беларусью миграционного кризиса на польской границе в 2021 году и, вероятно, также направлена на дестабилизацию НАТО.

Ранее аналитики оценивали, что Кремль сделал возможным или, возможно, непосредственно контролировал, искусственное создание Беларусью миграционного кризиса на границе с Польшей в 2021 году, когда силовики Лукашенко помогли тысячам ближневосточных мигрантов пересечь границу в Польшу.

Кремль использовал сфабрикованный кризис 2021 года, чтобы обвинить НАТО якобы в "агрессии" против Беларуси.

Кстати, рупор Путина Песков ответил на вступление Финляндии в НАТО 4 апреля, угрожая, что Россия примет "контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане". Кроме того, МИД также заявил, что Россия будет "вынуждена принять ответные меры".

Ранее в ISW оценивали, что Кремль возможно пытается создать условия в информационном пространстве для дестабилизации стран НАТО, отвлекать от войны в Украине.

"Также ISW также постоянно оценивает, что одной из целей Путина во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году был развал НАТО – цель, которую он продолжает преследовать", – подчеркнули аналитики.

Любопытно! Конечно же, уже традиционно в стране-агрессоре пытаются все отрицать и разбрасываются абсурдными обвинениями. Спикер кремлевского диктатора уже закричал, что действия Финляндии – это якобы "русофобия".