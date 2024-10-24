Саботаж та дестабілізація в регіоні: Росія посилює ворожу активність у Фінляндії, – Reuters

Фінляндія стикається з численними випадками саботажу, кібератак і дестабілізації з боку Росії. Москва здійснює широкомасштабні операції впливу проти скандинавської країни та інших країн Європи.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністерки внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне на пресконференції. За її словами, ці дії створюють атмосферу невизначеності та сумнівів.

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Фінляндія попереджає про ворожу активність з боку Росії

НАТО та західні спецслужби, зокрема й фінська, попередили, що в євроатлантичному регіоні зростає кількість ворожих актів з боку країни-агресорки, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи підпалами.

Ми стикаємося з порушеннями, саботажем, різними видами шкоди й навіть використанням міграції для досягнення цілей. Це створює загальну невизначеність щодо того, що є правдою, а що ні,

– заявила вона, зазначивши, що тривають розслідування багатьох інцидентів.

Втім, за її словами, ґрунтуючись на інформації, отриманій як від цивільної, так і від військової розвідки, є чіткі ознаки, що вказують на Росію. Наразі Росія є основним суб'єктом, який проводить широкомасштабні операції впливу у регіоні.

У Службі безпеки та розвідки Фінляндії зазначили, що деякі з підозрілих випадків можуть бути пов'язані з вандалізмом і не були пов'язані з іноземними державами, а викликані скоріше підвищеною уважністю людей до таких інцидентів.

Крім того, Росію підозрюють у втручанні в GPS-сигнали в морському та повітряному транспорті Фінляндії. Фінська компанія Fortum повідомила, що щодня стикається з кібератаками на свої об'єкти в Фінляндії та Швеції, а також спостерігає підозрілих осіб і дрони біля своїх об'єктів.

Нагадаємо, у Фінляндії назавжди закрили два тимчасові пункти перетину кордону з Росією. Мовиться про пункти пропуску "Інарі" та "Паріккала" – вони не використовувалися від 2022 року.