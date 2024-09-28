Відповідну заяву зробив міністр оборони Фінляндії Антті Гаккянен. За його словами, створення такого штабу сприятиме обороні країни й НАТО в цілому.

До теми Естонія та Фінляндія хочуть розробити план перекриття Фінської затоки: до чого тут Росія

Що відомо про бажання Фінляндії розмістити штаб НАТО

У своїй нещодавній заяві Гаккянен наголосив на тому, що в місті розташоване командування фінської армії. Він підкреслив, що створення нового Багатокорпусного сухопутного командування (MCLCC) у Фінляндії є значним кроком вперед у посиленні сил і засобів стримування й оборони НАТО.

Командування армії Фінляндії в Міккелі було очевидним вибором для розміщення командування НАТО. Об'єднавши ці два місця, ми отримаємо найкращу можливу синергію між координацією нашої національної оборони та координацією оборонних можливостей НАТО,

– наголосив фінський міністр оборони.

У Міноборони Фінляндії зауважили, що новостворене командування буде здійснювати нагляд за плануванням, підготовкою та управлінням сухопутними військами НАТО в Північній Європі. За звичайних обставин Багатокорпусне сухопутне командування зосереджуватиметься на тренуваннях і різних заходах. Проте в разі кризи командування візьме на себе керівництво операціями сухопутних військ НАТО.

Гаккянен також підкреслив, що Фінляндія чудово знає умови та вимоги на півночі. Тому створення MCLCC у країні свідчить, що НАТО визнає та довіряє фінському досвіду.

До слова, раніше стало відомо, що Фінляндія розміщує 4 – 5 тисяч військових НАТО біля кордону з Росією. Це необхідно для стримування зовнішніх загроз.