Соответствующее заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Гаккянен. По его словам, создание такого штаба будет способствовать обороне страны и НАТО в целом.

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Что известно о желании Финляндии разместить штаб НАТО

В своем недавнем заявлении Гаккянен отметил, что в городе расположено командование финской армии. Он подчеркнул, что создание нового Многокорпусного сухопутного командования (MCLCC) в Финляндии является значительным шагом вперед в усилении сил и средств сдерживания и обороны НАТО.

Командование армии Финляндии в Миккели было очевидным выбором для размещения командования НАТО. Объединив эти два места, мы получим наилучшую возможную синергию между координацией нашей национальной обороны и координацией оборонных возможностей НАТО,

– подчеркнул финский министр обороны.

В Минобороны Финляндии отметили, что вновь созданное командование будет осуществлять надзор за планированием, подготовкой и управлением сухопутными войсками НАТО в Северной Европе. При обычных обстоятельствах Многокорпусное сухопутное командование будет сосредоточено на тренировках и различных мероприятиях. Однако в случае кризиса командование возьмет на себя руководство операциями сухопутных войск НАТО.

Гаккянен также подчеркнул, что Финляндия прекрасно знает условия и требования на севере. Поэтому создание MCLCC в стране свидетельствует, что НАТО признает и доверяет финскому опыту.

Дк слову, ранее стало известно, что Финляндия размещает 4 – 5 тысяч военных НАТО у границы с Россией. Это необходимо для сдерживания внешних угроз.