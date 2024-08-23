Нова бригада вже створюється. Вона буде розміщена у місті Міккелі, яке недалеко від кордону з Росією.

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Фінляндія посилює кордони для превентивного стримування

Для управління новими військовими формуваннями створюється штаб НАТО, який підкорятиметься головному командуванню Альянсу в Норфолку, США.

Окрім того, навесні минулого року тривала підготовка до створення штабу. Зокрема, тоді в Міккелі побував заступник командувача Норфолкського штабу спільних операцій НАТО, британський контрадмірал Тім Генрі.

Ми хочемо послати росіянам прямий сигнал, і зробити це публічно. Альянс дуже чіткий у своїй позиції: Росія становить загрозу євроатлантичному регіону,

– наголосив Генрі під час цього візиту.

До речі, до бронетанкової бригади приєднаються військовослужбовці зі Швеції та Норвегії.

Це рішення вже ухвалене, і найближчими тижнями очікується офіційне оголошення про розгортання нового об'єднання від представників НАТО та влади Фінляндії.