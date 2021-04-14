Фірташ – це типовий продукт бурхливих 90-х років, – Лещенко

Для України настав вдалий момент провести деолігархізацію ще одного олігарха – Дмитра Фірташа. Він уже 7 років ховається у Відні від екстрадиції в США, де його чекає федеральна в'язниця в штаті Іллінойс.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" озвучив ексдепутат Сергій Лещенко. За його словами, на Фірташа може чекати доля Медведчука та Коломойського.

Більше тут Слідом за Медведчуком та Коломойським: РНБО має шанс позбавити Фірташа газових монополій

"У держави залишається в рукаві козир – рішенням РНБО забрати всі газові мережі назад під управління "Нафтогазу" і влаштувати конкурс на концесію, позбавивши Фірташа монополії та залишивши його лише з офісними приміщеннями облгазів", – сказав Лещенко.

Фірташ – це типовий продукт бурхливих 90-х років,

– заявив він.

За словами автора відеоблогу, з 2016 року Дмитро Фірташ і його партнери контролюють більше ніж 70% ринку розподілу природного газу в регіонах України. Однак, якщо в нашій державі олігарх заробляв, то за кордоном потрапив в халепу. Він став другим в історії України олігархом, після Павла Лазаренка, якому американське слідство висунуло офіційні звинувачення.

Що відомо про арешт Дмитра Фірташа? Його заарештували у березні 2014 року у Відні. В ізоляторів провів 9 днів, і вийшов на свободу під рекордну в історії Австрії заставу в розмірі 125 мільйонів євро.



Фірташа підозрюють у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing.

Лещенко вважає, якщо РНБО прийме відповідне рішення щодо нього, то це буде "рівнозначно оголошенню війни одному з великих кланів, який представлений депутатами і медіазброєю – телеканалом "Інтер".

"Але зараз ворог держави ослаблений, а в суспільстві сформовано величезний запит на справедливість. А значить, зараз найвдаліший момент для такої спецоперації", – пояснив ексдепутат.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі: