За "допомогою від ООН" ховають фішинг: росіяни активізували шахрайські схеми в інтернеті

Росіяни воюють проти українців не лише на фронті, а й в інтернеті. Зокрема, вони активізували шахрайські схеми в соцмережах.

Джерела 24 Каналу розповіли, що шахраї для того, аби ошукувати українців, використовують фішингові сайти. Також вони збирають персональні дані користувачів.

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Росіяни ошукують українців у соцмережах

В українському сегменті соцмереж росіяни активно посилили напрямок збору інформації та фішингу. Зокрема, вони ошукують довірливих користувачів шляхом публікації дописів про якісь додаткові виплати ВПО.

Можна розібрати на прикладі днями створеної групи у телеграмі, яку наразі розкручують паралельно з багатьма іншими спільнотами. Діють під прикриттям буцімто акцій від Мінсоцполітики, Червоного Хреста, ООН. Якщо проаналізувати, де перебувають сервери шахрайських сайтів, то "прямо стирчать вуха" Москви,

– розповів співрозмовник.

На прикладі тієї ж групи та сайту можна побачити, що на тій самій IP-адресі розміщені різноманітні російські сайти та вкрадені новинні ресурси з окупованих територій.

Шахраї з Росії активізувалися у соцмережах / Фото надані 24 Каналу

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Як працює фішинг

Фішинг є однією із популярних афер у мережі. Цей вид інтернет-шахрайства використовують для того, щоб отримати конфіденційні дані користувачів.

Як правило, фішингова атака – це видача фейкових сайтів, що імітують інтернет-сторінки популярних компаній – соцмереж, інтернет-магазинів тощо. Хакери розраховують на те, що користувач не помітить підробки та вкаже на сторінці особисті дані.

Якщо людина це зробить, шахраї отримають потрібну інформацію і, відповідно, кошти. Проблема полягає в тому, що такі фейкові сайти важко відрізнити від оригіналів, а підсовують їх у найрізноманітніші способи.

Пам'ятайте, якщо хтось вам пропонує отримати грошову допомогу через чат-бот – це шахрайська схема

. Якщо для отримання допомоги потрібно сплатити державне мито – це також шахрайство.