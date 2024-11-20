Наскільки "могутній" чорноморський флот Росії після 1000 днів війни: оцінка британської розвідки

До повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія сприймала військово-морські сили та Чорноморський флот як невіддільні компоненти своєї "стратегічної морської могутності". Однак вона значно зменшилася після 1000 днів війни.

Військово-морський потенціал Росії в Чорному морі значно виснажився високоефективними українськими операціями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міноборони Великої Британії.

Дивіться також У Чорному морі є багато російських ракетоносіїв: можуть запустити понад 20 "Калібрів"

У якому стані флот Росії

Британська розвідка зазначає, що перед вторгненням Росії український флот значно переважав Чорноморський і обмежувався невеликою кількістю великих військових кораблів і кораблів берегової оборони.

Протягом усього конфлікту українські ВМС не мали змоги звичайними діями діяти в Чорному морі. Проте з 24 лютого 2022 року українські сили знищили або пошкодили понад 25% основних російських військових кораблів, які діють у Чорному морі,

– пишуть там.

Зокрема, Росія втратила флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва", який раніше називали "передовою платформою ППО".

Через українські атаки росіяни були змушені перемістити всі свої основні засоби з бази в Севастополі до Новоросійська, що розташований у східній частині Чорного моря.

"Російські підрозділи, що діють у регіоні, також були змушені адаптувати свою тактику та змінити райони, в яких вони діють. Попри те, що Чорноморський флот Росії на цей час обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність завдавати дальні удари по території України на підтримку наземних операцій", – зауважили у Великій Британії.