Насколько "могуч" черноморский флот России после 1000 дней войны: оценка британской разведки

До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия воспринимала военно-морские силы и Черноморский флот как неотъемлемые компоненты своей "стратегической морской мощи". Однако она значительно уменьшилась после 1000 дней войны.

Военно-морской потенциал России в Черном море значительно истощился высокоэффективными украинскими операциями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны Великобритании.

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В каком состоянии флот России

Британская разведка отмечает, что перед вторжением России украинский флот значительно превосходил Черноморский и ограничивался небольшим количеством крупных военных кораблей и кораблей береговой обороны.

В течение всего конфликта украинские ВМС не имели возможности обычными действиями действовать в Черном море. Однако с 24 февраля 2022 года украинские силы уничтожили или повредили более 25% основных российских военных кораблей, действующих в Черном море,

– пишут там.

В частности, Россия потеряла флагман Черноморского флота крейсер "Москва", который ранее называли "передовой платформой ПВО".

Из-за украинских атак россияне были вынуждены переместить все свои основные средства с базы в Севастополе в Новороссийск, расположенный в восточной части Черного моря.

"Российские подразделения, действующие в регионе, также были вынуждены адаптировать свою тактику и изменить районы, в которых они действуют. Несмотря на то, что Черноморский флот России в настоящее время ограничен восточной частью Черного моря, он сохраняет способность наносить дальние удары по территории Украины в поддержку наземных операций", – отметили в Великобритании.