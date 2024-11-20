Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Военно-морских сил. Кроме того, носители "Калибров" есть и в Средиземном море.

К теме Россия атаковала Украину "Калибрами": что известно об этих ракетах

Сколько ракетоносителей есть в Черном море

В утренней сводке ВМС сообщили, что по состоянию на 20 ноября в Черном море есть ракетоносители "Калибров". Так, в акватории есть 6 вражеских кораблей.

Общий залп "Калибров" может достигать 23 ракет. В то же время в Азовском море российские корабли отсутствуют.

По информации ВМС Украины, в Средиземном море также есть вражеские корабли. Там находится 3 ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров".



Ракетоносители "Калибров" в акватории морей / Инфографика ВМС

Стоит отметить, что Россия увеличила количество ракетоносителей накануне – 19 ноября. По состоянию на 18 ноября в Черном море было всего 2 ракетоносителя, а уже на следующий день их количество увеличилось втрое – до 6. Поэтому, второй день подряд в Черном море находятся 6 ракетоносителей.

Кроме того, посольство США в Киеве предупредили, что Россия может нанести мощный удар по Украине 20 ноября 2024 года. Кроме этого, Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и в случае опасности – сразу идти в укрытие.

К слову, враг атаковал Украину "Калибрами" во время массированной атаки 17 ноября. Точное количество запущенных ракет неизвестно, ведь в отчете Воздушные силы указали общее количество запущенных крылатых ракет (типа Х-101 и "Калибр"). До этого дня враг не атаковал массированно этим типом ракет.

Были лишь единичные пуски, а перед массированной атакой 17 ноября враг последний раз запускал "Калибры" 4 сентября и 8 июля.