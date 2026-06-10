Бєланов, Заваров і компанія: архівні фото легендарних українців, які грали на Мундіалі-1986

На чемпіонаті світу 1986 року у Мексиці сталося одне з найбільших суддівських пограбувань в історії футболу: збірну СРСР відверто засудили у матчі плей-оф з Бельгією. Те покоління під орудою Валерія Лобановського, яке практично повністю складалося з українців, мало потенціал боротися за звання найкращих на планеті.

У заявці було одразу 12 наших співвітчизників з Динамо, майже всі вони потрапляли у стартовий склад радянської збірної. 24 Канал зібрав архівні фото з українцями, які стали учасниками того яскравого Мундіалю.

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Хто з українців грав на чемпіонаті світу 1986 року?

Головною зіркою тієї команди став Ігор Бєланов, який забив на чемпіонаті чотири м'ячі: 1 з пенальті у ворота Угорщини та ще аж три у матчі з Бельгією в 1/8 фіналу.



Ігор Бєланов забиває пенальті у ворота угорців

Видатний турнір провів Олександр Заваров – хай забив лише один гол канадцям, але став справжнім маестро центру поля.



Олександр Заваров у матчі з Бельгією

Василь Рац вразив увесь світ потужним дальнім ударом, який перетворився на гол у ворота французів на груповому етапі.



Василь Рац у матчі проти Франції

Анатолій Дем'яненко узяв на себе функції капітана, а Володимир Безсонов і Олег Кузнецов допомагали йому цементувати захист. У півзахисті грали Павло Яковенко та Іван Яремчук.



Анатолій Дем'яненко бореться за м'яч у поєдинку з Францією, на задньому плані Павло Яковенко та Володимир Безсонов



Іван Яремчук у матчі з угорцями

Голкіпер Віктор Чанов, хавбек Геннадій Литовченко та нападники Олег Блохін і Олег Протасов не були основними гравцями, але вийшли у старті на заключний матч групового етапу проти канадців.



Олег Блохін у матчі проти Канади

Також на Мундіалі-1986 серед українців зіграли Андрій Баль та Вадим Євтушенко.