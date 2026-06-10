На чемпионате мира 1986 года в Мексике произошло одно из крупнейших судейских ограблений в истории футбола: сборную СССР откровенно осудили в матче плей-офф с Бельгией. То поколение под руководством Валерия Лобановского, которое практически полностью состояло из украинцев, имело потенциал бороться за звание лучших на планете.