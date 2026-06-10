У заявці було одразу 12 наших співвітчизників з Динамо, майже всі вони потрапляли у стартовий склад радянської збірної. 24 Канал зібрав архівні фото з українцями, які стали учасниками того яскравого Мундіалю.
Дивіться також Скільки разів збірна України грала на чемпіонаті світу з футболу
Хто з українців грав на чемпіонаті світу 1986 року?
Головною зіркою тієї команди став Ігор Бєланов, який забив на чемпіонаті чотири м'ячі: 1 з пенальті у ворота Угорщини та ще аж три у матчі з Бельгією в 1/8 фіналу.
Якщо оперативні новини для вас важливі
Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ігор Бєланов забиває пенальті у ворота угорців
Видатний турнір провів Олександр Заваров – хай забив лише один гол канадцям, але став справжнім маестро центру поля.
Олександр Заваров у матчі з Бельгією
Василь Рац вразив увесь світ потужним дальнім ударом, який перетворився на гол у ворота французів на груповому етапі.
Василь Рац у матчі проти Франції
Анатолій Дем'яненко узяв на себе функції капітана, а Володимир Безсонов і Олег Кузнецов допомагали йому цементувати захист. У півзахисті грали Павло Яковенко та Іван Яремчук.
Анатолій Дем'яненко бореться за м'яч у поєдинку з Францією, на задньому плані Павло Яковенко та Володимир Безсонов
Іван Яремчук у матчі з угорцями
Голкіпер Віктор Чанов, хавбек Геннадій Литовченко та нападники Олег Блохін і Олег Протасов не були основними гравцями, але вийшли у старті на заключний матч групового етапу проти канадців.
Олег Блохін у матчі проти Канади
Також на Мундіалі-1986 серед українців зіграли Андрій Баль та Вадим Євтушенко.