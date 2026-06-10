У заявці було одразу 12 наших співвітчизників з Динамо, майже всі вони потрапляли у стартовий склад радянської збірної. 24 Канал зібрав архівні фото з українцями, які стали учасниками того яскравого Мундіалю.

Дивіться також Скільки разів збірна України грала на чемпіонаті світу з футболу

Хто з українців грав на чемпіонаті світу 1986 року?

Головною зіркою тієї команди став Ігор Бєланов, який забив на чемпіонаті чотири м'ячі: 1 з пенальті у ворота Угорщини та ще аж три у матчі з Бельгією в 1/8 фіналу.

Ігор Бєланов забиває пенальті у ворота угорців
Ігор Бєланов забиває пенальті у ворота угорців

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Видатний турнір провів Олександр Заваров – хай забив лише один гол канадцям, але став справжнім маестро центру поля.

Олександр Заваров у матчі з Бельгією
Олександр Заваров у матчі з Бельгією

Василь Рац вразив увесь світ потужним дальнім ударом, який перетворився на гол у ворота французів на груповому етапі.

Василь Рац у матчі проти Франції
Василь Рац у матчі проти Франції

Анатолій Дем'яненко узяв на себе функції капітана, а Володимир Безсонов і Олег Кузнецов допомагали йому цементувати захист. У півзахисті грали Павло Яковенко та Іван Яремчук.

Анатолій Дем'яненко бореться за м'яч у поєдинку з Францією, на задньому плані Павло Яковенко та Володимир Безсонов
Анатолій Дем'яненко бореться за м'яч у поєдинку з Францією, на задньому плані Павло Яковенко та Володимир Безсонов

Іван Яремчук у матчі з угорцями
Іван Яремчук у матчі з угорцями

Голкіпер Віктор Чанов, хавбек Геннадій Литовченко та нападники Олег Блохін і Олег Протасов не були основними гравцями, але вийшли у старті на заключний матч групового етапу проти канадців.

Олег Блохін у матчі проти Канади
Олег Блохін у матчі проти Канади

Також на Мундіалі-1986 серед українців зіграли Андрій Баль та Вадим Євтушенко.