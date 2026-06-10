На чемпіонаті світу 1986 року у Мексиці сталося одне з найбільших суддівських пограбувань в історії футболу: збірну СРСР відверто засудили у матчі плей-оф з Бельгією. Те покоління під орудою Валерія Лобановського, яке практично повністю складалося з українців, мало потенціал боротися за звання найкращих на планеті.