Україні місця забракло: чому на чемпіонаті світу діють регіональні квоти ФІФА

Говорячи про те, що на чемпіонат світу з футболу потрапляють тільки найсильніші команди, ми трохи лукавимо. Насправді ж збірна високого рівня цілком може опинитися за бортом Мундіалю через те, що їй просто не вистачило виділеної ФІФА квоти для її континенту.

Такі команди як Україна, Італія, Данія та Польща цілком можуть нарікати, що замість них у фінальній частині участь братимуть Узбекистан, Кюрасао чи Кабо-Верде. 24 Канал пояснює, чому місця на головному турнірі чотириріччя дістаються не завжди найкращим.

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Як квоти впливають на учасників чемпіонату світу?

У ФІФА вважають, що для розвитку глобального футболу участь у Мундіалі мають брати команди з усіх континентів, які представляють різні футбольні конфедерації, тобто регіональні об'єднання асоціацій.

Якби квот не існувало, було б надзвичайно складно проводити відбірковий турнір, адже тоді б треба було визначати переможців серед усіх понад 200 збірних, а не в межах окремо Європи, Азії, Америк, Африки та Океанії.

До того ж, була б дуже вірогідною ситуація, коли найсильніші конфедерації – УЄФА в Європі та КОНМЕБОЛ у Південній Америці – забрали б собі усі місця, перетворивши чемпіонат світу на змагання лише двох континентів.

Які квоти існують для різних континентів на Мундіалі?

Після розширення формату змагань з 32 команд до 48 абсолютно усі конфедерації гарантовано представлені на Мундіалі: раніше Океанія могла опинитися без своєї збірної через поразку у міжконтинентальному плей-оф.

Збільшення квот більше стосувалося регіонів, де футбол розвивається, ніж визнаних лідерів: наприклад, попри те, що загальна кількість учасників зросла на 50%, Європа отримала лише 3 додаткових місця, що складає менше ніж 25% від попередньої квоти.

Розширення Мундіалю вдарило по цікавості відбіркового турніру в Південній Америці: там лише 10 збірних, 6 з яких, тобто понад половина, виходять до фінальної частини напряму.

Квоти конфедерацій на чемпіонаті світу-2026

УЄФА (Європа) – 16

КАФ (Африка) – 9 + 1 у плей-оф

АФК (Азія) – 8 + 1 у плей-оф

КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка) – 6 + 1 у плей-оф + 1 бонус у плей-оф

КОНМЕБОЛ (Південна Америка) – 6 + 1 у плей-оф

ОФК (Океанія) – 1 + 1 у плей-оф

46 місць визначаються напряму, ще 2 – розігруються між 6 командами у міжконтинентальних плей-оф. Додаткове місце у плей-оф дісталося КОНКАКАФ як конфедерації-господарці ЧС. Через плей-оф кваліфікувалися Ірак та Демократична республіка Конго.