Говоря о том, что на чемпионат мира по футболу попадают только сильнейшие команды, мы немного лукавим. На самом же деле сборная высокого уровня вполне может оказаться за бортом Мундиаля из-за того, что ей просто не хватило выделенной ФИФА квоты для ее континента.