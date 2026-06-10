Говорячи про те, що на чемпіонат світу з футболу потрапляють тільки найсильніші команди, ми трохи лукавимо. Насправді ж збірна високого рівня цілком може опинитися за бортом Мундіалю через те, що їй просто не вистачило виділеної ФІФА квоти для її континенту.