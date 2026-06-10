Такі команди як Україна, Італія, Данія та Польща цілком можуть нарікати, що замість них у фінальній частині участь братимуть Узбекистан, Кюрасао чи Кабо-Верде. 24 Канал пояснює, чому місця на головному турнірі чотириріччя дістаються не завжди найкращим.
Дивіться також Найкращі фінали в історії чемпіонату світу: драма Мессі, удар Зідана та гол-фантом Англії
Як квоти впливають на учасників чемпіонату світу?
У ФІФА вважають, що для розвитку глобального футболу участь у Мундіалі мають брати команди з усіх континентів, які представляють різні футбольні конфедерації, тобто регіональні об'єднання асоціацій.
Якби квот не існувало, було б надзвичайно складно проводити відбірковий турнір, адже тоді б треба було визначати переможців серед усіх понад 200 збірних, а не в межах окремо Європи, Азії, Америк, Африки та Океанії.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
До того ж, була б дуже вірогідною ситуація, коли найсильніші конфедерації – УЄФА в Європі та КОНМЕБОЛ у Південній Америці – забрали б собі усі місця, перетворивши чемпіонат світу на змагання лише двох континентів.
Які квоти існують для різних континентів на Мундіалі?
Після розширення формату змагань з 32 команд до 48 абсолютно усі конфедерації гарантовано представлені на Мундіалі: раніше Океанія могла опинитися без своєї збірної через поразку у міжконтинентальному плей-оф.
Збільшення квот більше стосувалося регіонів, де футбол розвивається, ніж визнаних лідерів: наприклад, попри те, що загальна кількість учасників зросла на 50%, Європа отримала лише 3 додаткових місця, що складає менше ніж 25% від попередньої квоти.
Розширення Мундіалю вдарило по цікавості відбіркового турніру в Південній Америці: там лише 10 збірних, 6 з яких, тобто понад половина, виходять до фінальної частини напряму.
Квоти конфедерацій на чемпіонаті світу-2026
- УЄФА (Європа) – 16
- КАФ (Африка) – 9 + 1 у плей-оф
- АФК (Азія) – 8 + 1 у плей-оф
- КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка) – 6 + 1 у плей-оф + 1 бонус у плей-оф
- КОНМЕБОЛ (Південна Америка) – 6 + 1 у плей-оф
- ОФК (Океанія) – 1 + 1 у плей-оф
46 місць визначаються напряму, ще 2 – розігруються між 6 командами у міжконтинентальних плей-оф. Додаткове місце у плей-оф дісталося КОНКАКАФ як конфедерації-господарці ЧС. Через плей-оф кваліфікувалися Ірак та Демократична республіка Конго.