Голи-фантоми і три жовті одному гравцю: найвідоміші суддівські ляпи на чемпіонатах світу

Поява у світовому футболі ВАР хоч і суттєво змінила дух гри, але принаймні гарантувала відстуність найбільш курйозних помилок рефері. А таких в історії навіть чемпіонатів світу було чимало.

За майже 100 років існування турніру судді примудрялися зараховувати голи, яких і близько не було, помилятися з обліком ігрового часу і навіть забувати вилучити гравця. 24 Канал зібрав найбільш резонансні ситуації на Мундіалях за участі арбітрів.

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Гол, який подарував Англії єдиний Кубок світу, зарахували помилково

Зазвичай в контексті помилок арбітрів з голами на чемпіонатах світу згадують, звичайно ж, легедарну "руку Бога" Марадони. Але той проґавлений рефері фол стався у чвертьфіналі, задовго до вирішальних митей турніру. А от за 20 років до того гол-фантом реально визначив володаря Кубка світу.

Англійці воліють не згадувати, що перемога у фіналі Мундіалю-1966 над ФРН сталася в тому числі завдяки позитивному рішенню арбітра про зарахування голу Джеффа Герста в овертаймі. Після удару футболіста м'яч від поперечини опустився за спиною голкіпера. Чи перетнув він лінію повністю – загадка, на яку важко дати чітку відповідь з урахуванням якості тогочасних трансляцій.

Втім самі ж англійці у 1996 році поставили у цьому питанні крапку. Розрахунки інженерів з Оксфорду показали, що взяття воріт не було.

Рефері на першому чемпіонаті світу "забув" 6 хвилин основного часу

Перший млинець, як відомо, часто виходить гливким. От і суддівство на дебютному Мундіалі у 1930 році було, м'яко кажучи, не ідеальним. Не кажучи вже про те, що іноді матчі доводилося взагалі судити тренерам інших збірних.

Бразильський арбітр Жилберту Регу начудив у першому турі групового етапу в поєдинку Аргентини і Франції. На 81-ій хвилині "альбіселесте" вийшли вперед, а вже через три хвилини суддя здивував усіх, давши фінальний свисток. Французи намагалися протестувати, але змушені були йти у роздягальню.

А потім на поле прорвалися вболівальники і дали зрозуміти арбітру, що той, м'яко кажучи, неправий. Регу визнав помилку і покликав команди назад догравати 6 хвилин. Деякі гравці на той час вже встигли піти у душ.

Матч все ж завершили, але рахунок не змінився, французи програли.

Хорват увійшов в історію як єдиний власник трьох жовтих карток



Грем Полл показав Йосипу Шимуничу три жовті картки

На чемпіонаті світу 2006 року стався випадок, який коштував кар'єри англійському рефері Грему Поллу. У заключному матчі групового етапу між Австралією та Хорватією він забув вилучити гравця "картатих", який заробив дві жовті картки. А потім зробив це лише після третього попередження.

Унікальний статус власника трьох жовтих карток дістався Йосипу Шимуничу. Після другого попередження хорват чомусь не пішов в бік підтрибунних приміщень, а просто побіг до своїх воріт. А Грем Полл, попри титр на табло з червоною карткою і запевнення коментаторів про меншість хорватів, так і не показав футболісту червоне світло і продовжив гру.

Шимунич все ж був вилучений, коли рефері втретє дістав з кишені "гірчичник". А матч закінчився нічиєю, яка залишила хорватів без плей-оф.

Пізніше Полл пояснив, що випадково записав жовту картку у блокноті в колонку австралійців. Причиною став австралійський акцент Шимунича, який народився саме у країні-континенті. Це збило рефері з пантелику, а його асистенти і резервний суддя чомусь не дали вчасну підказку.