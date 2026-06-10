За почти 100 лет существования турнира судьи умудрялись засчитывать голы, которых и близко не было, ошибаться с учетом игрового времени и даже забывать удалить игрока. 24 Канал собрал наиболее резонансные ситуации на Мундиалях с участием арбитров.

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Гол, который подарил Англии единственный Кубок мира, засчитали ошибочно

Обычно в контексте ошибок арбитров с голами на чемпионатах мира вспоминают, конечно же, легедарную "руку Бога" Марадоны. Но тот пропущенный рефери фол произошел в четвертьфинале, задолго до решающих моментов турнира. А вот за 20 лет до того гол-фантом реально определил обладателя Кубка мира.

Англичане предпочитают не вспоминать, что победа в финале Мундиаля-1966 над ФРГ произошла в том числе благодаря положительному решению арбитра о зачислении гола Джеффа Херста в овертайме. После удара футболиста мяч от перекладины опустился за спиной голкипера. Пересек ли он линию полностью – загадка, на которую трудно дать четкий ответ с учетом качества тогдашних трансляций.

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Впрочем сами же англичане в 1996 году поставили в этом вопросе точку. Расчеты инженеров из Оксфорда показали, что взятия ворот не было.

Рефери на первом чемпионате мира "забыл" 6 минут основного времени

Первый блин, как известно, часто получается гливким. Вот и судейство на дебютном Мундиале в 1930 году было, мягко говоря, не идеальным. Не говоря уже о том, что иногда матчи приходилось вообще судить тренерам других сборных.

Бразильский арбитр Жилберту Регу начудил в первом туре группового этапа в поединке Аргентины и Франции. На 81-ой минуте "альбиселесте" вышли вперед, а уже через три минуты судья удивил всех, дав финальный свисток. Французы пытались протестовать, но вынуждены были идти в раздевалку.

А потом на поле прорвались болельщики и дали понять арбитру, что тот, мягко говоря, неправ. Регу признал ошибку и позвал команды обратно доигрывать 6 минут. Некоторые игроки к тому времени уже успели пойти в душ.

Матч все же завершили, но счет не изменился, французы проиграли.

Хорват вошел в историю как единственный обладатель трех желтых карточек

Грэм Полл показал Йосипу Шимуничу три желтые карточки
Грэм Полл показал Йосипу Шимуничу три желтые карточки

На чемпионате мира 2006 года произошел случай, который стоил карьеры английскому рефери Грэму Поллу. В заключительном матче группового этапа между Австралией и Хорватией он забыл удалить игрока "клетчатых", который заработал две желтые карточки. А потом сделал это только после третьего предупреждения.

Уникальный статус обладателя трех желтых карточек достался Йосипу Шимуничу. После второго предупреждения хорват почему-то не пошел в сторону подтрибунных помещений, а просто побежал к своим воротам. А Грэм Полл, несмотря на титр на табло с красной карточкой и заверения комментаторов о меньшинстве хорватов, так и не показал футболисту красный свет и продолжил игру.

Шимунич все же был удален, когда рефери в третий раз достал из кармана "горчичник". А матч закончился ничьей, которая оставила хорватов без плей-офф.

Позже Полл объяснил, что случайно записал желтую карточку в блокноте в колонку австралийцев. Причиной стал австралийский акцент Шимунича, который родился именно в стране-континенте. Это сбило рефери с толку, а его ассистенты и резервный судья почему-то не дали своевременную подсказку.