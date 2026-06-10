За майже 100 років існування турніру судді примудрялися зараховувати голи, яких і близько не було, помилятися з обліком ігрового часу і навіть забувати вилучити гравця. 24 Канал зібрав найбільш резонансні ситуації на Мундіалях за участі арбітрів.

Дивіться також Гучні сенсації в історії чемпіонату світу: шалена Хорватія, топове Марокко та скандальні корейці

Гол, який подарував Англії єдиний Кубок світу, зарахували помилково

Зазвичай в контексті помилок арбітрів з голами на чемпіонатах світу згадують, звичайно ж, легедарну "руку Бога" Марадони. Але той проґавлений рефері фол стався у чвертьфіналі, задовго до вирішальних митей турніру. А от за 20 років до того гол-фантом реально визначив володаря Кубка світу.

Англійці воліють не згадувати, що перемога у фіналі Мундіалю-1966 над ФРН сталася в тому числі завдяки позитивному рішенню арбітра про зарахування голу Джеффа Герста в овертаймі. Після удару футболіста м'яч від поперечини опустився за спиною голкіпера. Чи перетнув він лінію повністю – загадка, на яку важко дати чітку відповідь з урахуванням якості тогочасних трансляцій.

Google Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google Додати

Втім самі ж англійці у 1996 році поставили у цьому питанні крапку. Розрахунки інженерів з Оксфорду показали, що взяття воріт не було.

Рефері на першому чемпіонаті світу "забув" 6 хвилин основного часу

Перший млинець, як відомо, часто виходить гливким. От і суддівство на дебютному Мундіалі у 1930 році було, м'яко кажучи, не ідеальним. Не кажучи вже про те, що іноді матчі доводилося взагалі судити тренерам інших збірних.

Бразильський арбітр Жилберту Регу начудив у першому турі групового етапу в поєдинку Аргентини і Франції. На 81-ій хвилині "альбіселесте" вийшли вперед, а вже через три хвилини суддя здивував усіх, давши фінальний свисток. Французи намагалися протестувати, але змушені були йти у роздягальню.

А потім на поле прорвалися вболівальники і дали зрозуміти арбітру, що той, м'яко кажучи, неправий. Регу визнав помилку і покликав команди назад догравати 6 хвилин. Деякі гравці на той час вже встигли піти у душ.

Матч все ж завершили, але рахунок не змінився, французи програли.

Хорват увійшов в історію як єдиний власник трьох жовтих карток

Грем Полл показав Йосипу Шимуничу три жовті картки
Грем Полл показав Йосипу Шимуничу три жовті картки

На чемпіонаті світу 2006 року стався випадок, який коштував кар'єри англійському рефері Грему Поллу. У заключному матчі групового етапу між Австралією та Хорватією він забув вилучити гравця "картатих", який заробив дві жовті картки. А потім зробив це лише після третього попередження.

Унікальний статус власника трьох жовтих карток дістався Йосипу Шимуничу. Після другого попередження хорват чомусь не пішов в бік підтрибунних приміщень, а просто побіг до своїх воріт. А Грем Полл, попри титр на табло з червоною карткою і запевнення коментаторів про меншість хорватів, так і не показав футболісту червоне світло і продовжив гру.

Шимунич все ж був вилучений, коли рефері втретє дістав з кишені "гірчичник". А матч закінчився нічиєю, яка залишила хорватів без плей-оф.

Пізніше Полл пояснив, що випадково записав жовту картку у блокноті в колонку австралійців. Причиною став австралійський акцент Шимунича, який народився саме у країні-континенті. Це збило рефері з пантелику, а його асистенти і резервний суддя чомусь не дали вчасну підказку.