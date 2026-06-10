Где сейчас украинские легенды, которые поражали мир на Мундиале-1986

О сборной Советского Союза эпохи работы Валерия Лобановского шутили, что тренер просто переодевает киевское Динамо в футболки с серпом и молотом. Это была почти правда: практически весь состав команды, которая ярко выступила на Мундиале-1986, был украинским.

Команда завершила турнирный путь уже на первой стадии плей-офф, но запомнилась ливнем голов. 24 Канал вспоминает, кто был в составе той звездной сборной, и где они сейчас.

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Кто из украинцев играл на чемпионате мира 1986 года в Мексике?

Виктор Чанов: легендарный вратарь Динамо не был основным голкипером сборной СССР, но свое игровое время на групповом этапе получил. После завершения карьеры игрока непродолжительное время работал тренером, но в 2017 году его жизнь, к сожалению, оборвалась в возрасте 57 лет.

Владимир Бессоновнадежный защитник был вынужден довольно рано закончить карьеру игрока из-за травм, но нашел себя в тренерской работе – возглавлял киевский ЦСКА, винницкую Ниву, Зарю, Харьков, Днепр. С началом полномасштабного вторжения Бессонов стал на защиту Родины в составе территориальной обороны.

Анатолий Демьяненко: был капитаном сборной СССР на Мундиале-1986. Бывший защитник также сделал себе имя на тренерском поприще, дважды возглавлял знаковое для себя Динамо. Последние годы работал с ветеранской сборной Украины, иногда выступает в роли эксперта для прессы.

Олег Кузнецовеще один защитник из золотого состава сборной СССР Лобановского длительное время работал в системе юношеских и молодежных сборных Украины. После скандала с обвинениями в ангажированности по выбору игроков для команды U-19 в 2023 году завершил сотрудничество с УАФ и с тех пор находится, по собственным словам, в "творческом отпуске".

Василий Рац: другой защитник сборной СССР предпочел функционерскую деятельность и предпринимательство тренерству. Он занимался бизнесом в Венгрии, а сейчас координирует деятельность академии футбольного клуба Мункач из Мукачево Закарпатской области.

Андрей Бальбывший хавбек внес свой вклад в самое большое достижение сборной Украины – четвертьфинал чемпионата мира-2006, ведь был ассистентом главного тренера Олега Блохина. К сожалению, в 2014 году во время игры в футбол на ветеранском уровне Балю стало плохо, он умер в возрасте 56 лет.

Иван Яремчукполузащитник имел интересный поворот в своей карьере – после футбола он еще поиграл в футзал на уровне украинской Второй лиги. Игрок страдал от игромании, в Чехии против него возбуждено уголовное дело, в 2025 году его задержали в аэропорту Кракова, и он провел шесть недель в польской тюрьме. Сейчас Яремчук проживает в Бельгии.

Геннадий Литовченкохавбек получил игровое время только в третьем матче группы с Канадой. После завершения карьеры футболиста очень много работал тренером, а сейчас находится в системе житомирского Полесья, где ассистирует тренеру дубля.

Павел Яковенкохавбек имел достаточно насыщенную тренерскую карьеру, длительное время работал с молодежной сборной Украины. Последние пять лет отошел от футбола, не вел публичной жизни. По словам его друзей, перенес тяжелую болезнь, которая повлияла на речь, но смог восстановиться.

Александр Заваров: одна из самых ярких фигур украинского футбола 80-х, футболист года в СССР и Украине в 1986 году. Успел поиграть за Ювентус в Италии и за два французских клуба, работал тренером. В последние годы Заваров был футбольным скаутом и консультантом.

Вадим Евтушенкофутбольная и тренерская карьера связала бывшего полузащитника со Швецией. Тем не менее в Украине он тоже не затерялся – работал как главным коучем в Зирке, Ворскле, Черкасском Днепре и Кристалле, так и помощником в Динамо и сборной Украины. В последнее время исполняет роль эксперта.

Олег Протасоврезервист на Мундиале, но впоследствии будет одним из ключевых футболистов сборной СССР. Как тренер Протасов поработал в Украине, Греции, на Кипре, в Румынии, России, Казахстане и Беларуси. Сделал себе имя также как функционер, работал в Федерации футбола Украины и впоследствии после переименования в УАФ.

Игорь Белановглавная звезда СССР на чемпионате мира-1986 года, автор четырех голов, в том числе хет-трика в ворота Бельгии, обладатель "Золотого мяча" того года. Решил не продолжать футбольную деятельность в роли тренера, но постоянно привлекался к развитию футбола и организации различных любительских соревнований, сотрудничает с УАФ.

Олег Блохинеще одна легенда украинского футбола на Мундиале-1986 не был основным, но без своего забитого гола все равно домой не поехал. Впоследствии Блохина ждала выдающаяся тренерская карьера во главе сборной Украины, которой он руководил на обоих дебютных для "сине-желтых" форумах – чемпионате мира 2006 года и Евро-2012. Сейчас Блохин часто появляется на мероприятиях с участием футбольных звезд в компании других обладателей "Золотого мяча" Андрея Шевченко и Игоря Беланова.