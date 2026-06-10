Украине места не хватило: почему на чемпионате мира действуют региональные квоты ФИФА

Говоря о том, что на чемпионат мира по футболу попадают только сильнейшие команды, мы немного лукавим. На самом же деле сборная высокого уровня вполне может оказаться за бортом Мундиаля из-за того, что ей просто не хватило выделенной ФИФА квоты для ее континента.

Такие команды как Украина, Италия, Дания и Польша вполне могут сетовать, что вместо них в финальной части участие будут принимать Узбекистан, Кюрасао или Кабо-Верде. 24 Канал объясняет, почему места на главном турнире четырехлетия достаются не всегда лучшим.

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Как квоты влияют на участников чемпионата мира?

В ФИФА считают, что для развития глобального футбола участие в Мундиале должны принимать команды со всех континентов, представляющих различные футбольные конфедерации, то есть региональные объединения ассоциаций.

Если бы квот не существовало, было бы чрезвычайно сложно проводить отборочный турнир, ведь тогда бы надо было определять победителей среди всех более 200 сборных, а не в пределах отдельно Европы, Азии, Америк, Африки и Океании.

К тому же, была бы очень вероятной ситуация, когда сильнейшие конфедерации – УЕФА в Европе и КОНМЕБОЛ в Южной Америке – забрали бы себе все места, превратив чемпионат мира на соревнования только двух континентов.

Какие квоты существуют для разных континентов на Мундиале?

После расширения формата соревнований с 32 команд до 48 абсолютно все конфедерации гарантированно представлены на Мундиале: ранее Океания могла оказаться без своей сборной из-за поражения в межконтинентальном плей-офф.

Увеличение квот больше касалось регионов, где футбол развивается, чем признанных лидеров: например, несмотря на то, что общее количество участников выросло на 50%, Европа получила лишь 3 дополнительных места, что составляет менее 25% от предыдущей квоты.

Расширение Мундиаля ударило по интересности отборочного турнира в Южной Америке: там только 10 сборных, 6 из которых, то есть более половины, выходят в финальную часть напрямую.

Квоты конфедераций на чемпионате мира-2026

УЕФА (Европа) – 16

КАФ (Африка) – 9 + 1 в плей-офф

АФК (Азия) – 8 + 1 в плей-офф

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) – 6 + 1 в плей-офф + 1 бонус в плей-офф

КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – 6 + 1 в плей-офф

ОФК (Океания) – 1 + 1 в плей-офф

46 мест определяются напрямую, еще 2 – разыгрываются между 6 командами в межконтинентальных плей-офф. Дополнительное место в плей-офф досталось КОНКАКАФ как конфедерации-хозяйке ЧМ. Через плей-офф квалифицировались Ирак и Демократическая республика Конго.