Голы-фантомы и три желтые одному игроку: самые известные судейские ляпы на чемпионатах мира

Появление в мировом футболе ВАР хоть и существенно изменило дух игры, но по крайней мере гарантировало отсутствие наиболее курьезных ошибок рефери. А таких в истории даже чемпионатов мира было немало.

За почти 100 лет существования турнира судьи умудрялись засчитывать голы, которых и близко не было, ошибаться с учетом игрового времени и даже забывать удалить игрока. 24 Канал собрал наиболее резонансные ситуации на Мундиалях с участием арбитров.

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Гол, который подарил Англии единственный Кубок мира, засчитали ошибочно

Обычно в контексте ошибок арбитров с голами на чемпионатах мира вспоминают, конечно же, легедарную "руку Бога" Марадоны. Но тот пропущенный рефери фол произошел в четвертьфинале, задолго до решающих моментов турнира. А вот за 20 лет до того гол-фантом реально определил обладателя Кубка мира.

Англичане предпочитают не вспоминать, что победа в финале Мундиаля-1966 над ФРГ произошла в том числе благодаря положительному решению арбитра о зачислении гола Джеффа Херста в овертайме. После удара футболиста мяч от перекладины опустился за спиной голкипера. Пересек ли он линию полностью – загадка, на которую трудно дать четкий ответ с учетом качества тогдашних трансляций.

Впрочем сами же англичане в 1996 году поставили в этом вопросе точку. Расчеты инженеров из Оксфорда показали, что взятия ворот не было.

Рефери на первом чемпионате мира "забыл" 6 минут основного времени

Первый блин, как известно, часто получается гливким. Вот и судейство на дебютном Мундиале в 1930 году было, мягко говоря, не идеальным. Не говоря уже о том, что иногда матчи приходилось вообще судить тренерам других сборных.

Бразильский арбитр Жилберту Регу начудил в первом туре группового этапа в поединке Аргентины и Франции. На 81-ой минуте "альбиселесте" вышли вперед, а уже через три минуты судья удивил всех, дав финальный свисток. Французы пытались протестовать, но вынуждены были идти в раздевалку.

А потом на поле прорвались болельщики и дали понять арбитру, что тот, мягко говоря, неправ. Регу признал ошибку и позвал команды обратно доигрывать 6 минут. Некоторые игроки к тому времени уже успели пойти в душ.

Матч все же завершили, но счет не изменился, французы проиграли.

Хорват вошел в историю как единственный обладатель трех желтых карточек



Грэм Полл показал Йосипу Шимуничу три желтые карточки

На чемпионате мира 2006 года произошел случай, который стоил карьеры английскому рефери Грэму Поллу. В заключительном матче группового этапа между Австралией и Хорватией он забыл удалить игрока "клетчатых", который заработал две желтые карточки. А потом сделал это только после третьего предупреждения.

Уникальный статус обладателя трех желтых карточек достался Йосипу Шимуничу. После второго предупреждения хорват почему-то не пошел в сторону подтрибунных помещений, а просто побежал к своим воротам. А Грэм Полл, несмотря на титр на табло с красной карточкой и заверения комментаторов о меньшинстве хорватов, так и не показал футболисту красный свет и продолжил игру.

Шимунич все же был удален, когда рефери в третий раз достал из кармана "горчичник". А матч закончился ничьей, которая оставила хорватов без плей-офф.

Позже Полл объяснил, что случайно записал желтую карточку в блокноте в колонку австралийцев. Причиной стал австралийский акцент Шимунича, который родился именно в стране-континенте. Это сбило рефери с толку, а его ассистенты и резервный судья почему-то не дали своевременную подсказку.